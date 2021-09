O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta segunda-feira que a expectativa é que a participação portuguesa na Expo Dubai 2020 “seja um êxito“.

O ministro respondia a questões dos jornalistas no final do evento de apresentação da programação portuguesa na exposição mundial, que arranca em 01 de outubro no emirado do Dubai.

“A nossa expectativa é que essa participação seja um êxito”, afirmou Augusto Santos Silva.

O êxito mede-se pelo número de visitantes que suscite, com o aumento na visibilidade do país e no crescimento da marca associada a Portugal, do teste bem sucedido das inovações que estamos a experimentar na Expo Dubai, em relação às quais estamos a usar a Expo Dubai como uma primeira experiência em ação como o Portugal Concept Store e também no aumento da nossa capacidade de influência e de interação com toda a grande região no Médio Oriente”, salientou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Por isso, “esperamos que em todas estas vertentes a participação portuguesa na Expo Dubai seja um êxito”, rematou.

