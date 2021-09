O Papa Francisco advertiu esta segunda-feira que muitos dos chamados “nativos digitais” usam as redes sociais “sem escrúpulos” como um “novo campo de batalha” para “espalhar notícias falsas, espalhar veneno e destruir os seus adversários”.

Esta é uma das mensagens do Papa para a Jornada Mundial da Juventude, que se vai celebrar a nível local no dia 21 de novembro, e que serve de preparação para o evento que se realizará em Lisboa em 2023, tendo desafiado os jovens a realizar este ano uma “peregrinação espiritual”

Na sua mensagem, Francisco lembrou que a emergência sanitária impedia os jovens de “irem para a escola, para a universidade, para o trabalho, para se encontrarem” e que os fazia “se encontrarem em situações difíceis, que não estavam habituados a gerir. ”

O Papa destacou que, em muitos casos, “surgiram problemas familiares, além de desemprego, depressão, solidão e dependências. Isso sem falar no acumular de ‘stress’, tensões e explosões de raiva, e no aumento da violência”.

Mas “se o teste nos mostrou as nossas fraquezas, também fez aparecer as nossas virtudes, como a predisposição à solidariedade” e “em todos os cantos do mundo vimos muita gente, inclusive muitos jovens, lutar pela vida, semear esperança, defender liberdade e justiça, para sermos pacificadores e construtores de pontes”, sublinhou.

“Quando um jovem cai, em certo sentido a humanidade cai. Mas também é verdade que quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse”, disse, antes de acrescentar que para o mundo se erguer novamente “é necessária a força, o entusiasmo e a paixão ” dos jovens.

O Papa destacou a importância da “humildade” para os jovens e criticou que muitas vezes nas redes sociais uma imagem é mostrada para ganhar “seguidores” que não refletem a verdade.

“Hoje em dia muitas histórias apimentam os nossos dias, sobretudo nas redes sociais, muitas vezes construídas artisticamente com muita produção, com diferentes câmaras de vídeo e cenários. O foco do primeiro plano é cada vez mais procurado, orientado com sabedoria, para podermos mostrar aos ‘amigos ‘e’ seguidores ‘uma imagem de si mesmo que às vezes não refletia a sua própria verdade “, lamentou.

O Papa lamentou que muitos jovens, “talvez movidos pelas suas próprias convicções políticas ou religiosas, acabem se tornando instrumentos de violência e destruição na vida de muitos“.

“Alguns nativos digitais encontram o novo campo de batalha no mundo virtual e nas redes sociais, usando sem escrúpulos a arma das notícias falsas para espalhar veneno e destruir os seus adversários”, disse ele.

Francisco encorajou os jovens católicos a “levantarem-se” para defender “o diálogo entre pais e filhos, entre jovens e velhos” assim como a “justiça social, verdade, honestidade e direitos humanos; os perseguidos, os pobres e os vulneráveis, aqueles que não têm voz na sociedade.

“Levante-se e testemunhe com alegria que Cristo vive! Espalhe sua mensagem de amor e salvação entre seus colegas, na escola, na universidade, no trabalho, no mundo digital, em todos os lugares”, acrescentou.

Este ano, pela primeira vez, a edição local da JMJ será celebrada na solenidade de Cristo Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico no calendário católico.

“Renovo a todos vós, jovens do mundo inteiro, o convite a tomar parte nesta peregrinação espiritual que nos levará à celebração da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no ano de 2023”, conclui o Papa.