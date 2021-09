O vencedor na capital foi Moedas, mas uma visão mais micro da cidade de Lisboa mostra que foi o PS que conquistou (por pouco) mais juntas de freguesias. PCP conquistou Carnide. Apenas duas das 24 freguesias de Lisboa tiveram maiorias absolutas: Ajuda e Alcântara. A Iniciativa Liberal chegou ao pódio em quatro freguesias, mas os comunistas são a presença mais assídua no terceiro lugar.

PS conquistou 12 juntas de freguesia, PSD e CDS ganharam em em 11. A cidade de Lisboa terá 11 presidentes de junta de PSD e CDS, nas seguintes freguesias: Belém, Estrela, Santo António, São Vicente, Penha de França, Parque das Nações, Avenidas Novas, Areeiro, São Domingos de Benfica, Alvalade, Lumiar. Já o PS ganhou 12 juntas de freguesia: Ajuda, Alcântara, Campo de Ourique, Misericórdia, Santa Maria Maior, Arroios, Beato, Marvila, Benfica, Campolide, Olivais, Santa Clara;

PCP ganha em Carnide. Com uma percentagem de votos maior à registada há quatro anos (45,53% face aos 44,82% conquistados em 2017), o PCP voltou a ganhar em Carnide. A segunda força política nesta freguesia deixou, porém, de ser o PS (que conquistou 18,23% dos votos) para passar a ser o PSD (com 20,06% dos votos). Assim, o PS surge em terceiro, seguindo-se o Chega, a IL, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Ergue-te;

Duas maiores vitórias são do PS. Apenas duas das 24 freguesias de Lisboa tiveram mais de metade dos votos dos eleitores: Ajuda e Alcântara. Na primeira, o PS conquistou 51,48% dos fotos. Na segunda, o PS teve 53,65% — a percentagem mais alta conquistada por uma força política numa das 24 juntas do concelho de Lisboa;

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Iniciativa Liberal é a terceira força política em quatro freguesias do concelho de Lisboa: Avenidas Novas (9,10%), Belém (8,63%), Parque das Nações (7,95%) e Estrela (7,33%).

Mas o partido que mais surgiu nessa posição nestas eleições foi o Partido Comunista Português, na Ajuda (13,61%), Alcântara (9,33%), Campo de Ourique (8,81%), Misericórdia (12,25%), Santo António (8,07%), Santa Maria Maior (14,33%), Arroios (12,51%), Penha de França (13,52%), Beato (13,02%), Marvila (11,73%), Benfica (8,91%), Campolide (8,95%), Areeiro (7,65%), São Domingos de Benfica (8,61%), Alvalade (8,58%), Olivais (13,80%), Lumiar (8,67%) e Santa Clara (12,42%) — um total de 18 freguesias lisboetas. Além disso, fica em segundo lugar em São Vicente (22,89%) e, claro, em primeiro lugar em Carnide.

O melhor resultado que o Chega obteve entre as freguesias lisboetas registou-se em Santa Clara, onde o partido liderado por André Ventura registou 11,23% dos votos. Nessa freguesia, a vitória foi para o PS com 36,19%, seguindo-se o PSD com 21,99% e o PCP com 12,42%. O pior resultado no concelho de Lisboa verificou-se em Santo António, freguesia em que o partido de extrema-direita não passou dos 3,36% dos votos.

De todos os partidos em todas as freguesias do concelho de Lisboa, o que menos sucesso obteve foi o Ergue-te, que só conquistou 0,18% dos votos em Carnide. De resto, o partido de extrema-direita nunca ultrapassou os 0,39%, o resultado que obteve em Santa Clara.