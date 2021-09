Faltam apurar os resultados de apenas 6 dos 308 municípios com o mapa do país a sofrer várias mudanças, para além da grande surpresa que foi Lisboa. Perto das contas finais, o PS continua a ser o partido com mais autarquias, 149 (em 123 das quais com maiorias absolutas), mas o PSD sobe para 114 (mais do que nas duas últimas autárquicas), o que significa que os socialistas tinham mais 63 câmaras que os social-democratas e agora têm apenas mais 38. A CDU baixa de 24 para 19 câmaras municipais, os independentes conquistam 20 e o CDS mantém as seis que já tinha.

Há 66 câmaras que mudam de liderança partidária em relação a 2017. Ora veja quem ganha e quem perde:

PSD +16

(ganha 32 e perde 16)

A quem ganha:

Ao PS:

Alcanena

Alter do Chão

Barcelos

Cartaxo

Castelo de Paiva

Coimbra

Figueira de Castelo Rodrigo

Funchal

Góis

Horta

Lamego

Lisboa

Mêda

Miranda do Douro

Mogadouro

Mondim de Basto

Mourão

Nelas

Pedrógão Grande

Penacova

Reguengos de Monsaraz

Santa Cruz da Graciosa

São Roque do Pico

Sever do Vouga

Vila da Praia da Vitória

Vila Flor

aos independentes:

Águeda

Oliveira de Frades

Portalegre

Redondo

São Vicente

À CDU:

Vila Viçosa

PS – 12

(ganha 22 e perde 34)

A quem ganha:

Ao PSD:

Castanheira de Pera

Espinho

Ferreira do Zêzere

Freixo de Espada à Cinta

Monchique

Mortágua

Penela

Póvoa de Lanhoso

Sertã

Valença

Vila do Porto

Vila Real de Santo António

À CDU:

Alpiarça

Alvito

Loures

Moita

Montemor-o-Novo

Mora

aos independentes

Estremoz

Vila do Conde

Vila Nova de Cerveira

Vizela

CDU -5

(ganha 2 e perde 7)

A quem ganha:

Ao PS:

Barrancos

Viana do Alentejo

Independentes +1

(ganham 10, perdem 9)

A quem ganha:

Ao PSD:

Batalha

Caldas da Rainha

Guarda

Ílhavo

Ao PS:

Elvas

Figueira da Foz

Golegã

Manteigas

Marinha Grande

Mealhada