O presidente reeleito da Câmara de Braga, Ricardo Rio, afirmou domingo que a vitória de domingo traduz “um reconhecimento muito alargado” do trabalho realizado pela coligação que lidera há dois mandatos e minimizou a perda de um vereador.

Em declarações à Lusa, Ricardo Rio, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/PPM/Aliança, afirmou mesmo que a perda de um lugar na vereação “não é nada de muito surpreendente”, face ao “cenário muito diferente” destas autárquicas, com o aparecimento de outras candidaturas à direita, como o Chega e a Iniciativa Liberal.

“Em 2017, tínhamos ganhado o sétimo vereador por uma curta margem, agora perdêmo-lo também por uma margem relativamente curta. Nós não governamos para as eleições, porque se o fizéssemos talvez pudéssemos ter tido ainda melhor resultado”, referiu.

Mesmo assim, Rio destacou a terceira maioria absoluta conseguida pela coligação Juntos por Braga, que permitirá prosseguir com projetos “emblemáticos”, como a transformação da antiga escola Francisco Sanches em centro cultural, o parque das Sete Fontes, a requalificação do antigo cinema S. Geraldo e a resolução do problema do nó de Infias.

Também em declarações à Lusa, o cabeça de lista do PS à Câmara de Braga, Hugo Pires, reconheceu que o objetivo era ganhar, mas sublinhou que o partido, mesmo perdendo as eleições, conseguiu eleger mais um vereador do que em 2017, “subiu em quase todas as freguesias do concelho” e ganhou mais juntas.

“No cômputo geral, o PS subiu alguns milhares de votos e a coligação perdeu muitos milhares de votos. O futuro começa aqui”, referiu.

Adiantando que vai assumir o lugar de vereador da oposição, Hugo Pires sublinhou que o PS “continuará a construir uma alternativa” e a “melhorar o seu projeto”, para no futuro poder merecer a confiança da maioria dos bracarenses.

A coligação liderada por Ricardo Rio conseguiu seis mandatos (42,86% dos votos) e o PS quatro (30,69% dos votos).

O outro lugar na vereação será ocupado por Bárbara Barros, da CDU, que conquistou 6,73% dos votos.

O Chega ficou em quarto (4,68%) e o Bloco de Esquerda em quinto (4,2%), seguindo-se a Iniciativa Liberal (2,93%), o PAN (2.74%) e o Livre (0,61%).