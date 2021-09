O candidato do Sempre – Movimento Independente à Câmara de Castelo Branco afirmou no domingo que obteve um “excelente resultado” e que irá assumir as suas responsabilidades no município.

“Foi um excelente resultado. Um movimento independente, com menos de seis meses, conseguiu praticamente a mesma votação que o maior partido [PS, que elegeu o presidente da Câmara, embora às 02:45 ainda se desconhecesse a atribuição de mandatos]. Mostrámos muita força”, afirmou à agência Lusa Luís Correia.

O antigo autarca socialista realçou que fez uma “boa campanha”, sempre feita “pela positiva, contrariamente a outros”.

“Mas, aquilo que podemos dizer, é que temos um excelente resultado aqui em Castelo Branco. E, para isso, assumiremos as nossas responsabilidades para no futuro assumirmos o nosso papel para o qual fomos eleitos”, concluiu.

Já o candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM à presidência da Câmara, João Belém, afirmou à Lusa que aquilo que é evidente é que “Castelo Branco não quis mudar”.

“A nossa aposta foi que queríamos mudar Castelo Branco, trazer uma nova maneira de fazer política, mas a população e os munícipes entenderam que não, que queriam continuar com o mesmo registo”, sustentou.

João Belém, que foi eleito para a Câmara, realçou ainda que só depois de analisar os resultados finais tomará as decisões que forem mais corretas em prol do concelho de Castelo Branco.

“Neste momento, é prematuro dizer o que farei, como é evidente. Nós empenhámo-nos e saímos daqui de cabeça erguida. Quem manda é o povo. O povo votou noutro sentido e nós só temos que respeitar”, concluiu.

Nas eleições de 2017, o PS tinha conquistado cinco mandatos, enquanto o PSD elegeu dois vereadores.

Na corrida à presidência da autarquia estavam Luís Correia (MI — Sempre — Movimento Independente), Leopoldo Rodrigues (PS), João Belém (PSD/CDS/PPM), Rui Paulo Sousa (Chega), Rui Amaro Alves (MPT — Partido da Terra), Felicidade Alves (CDU) e Margarida Paredes (BE).