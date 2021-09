SPD vence com curta margem. O novo Parlamento alemão e as coligações possíveis

Em atualização

Uma vantagem de menos de 2% é o que separa o SPD de Olaf Scholz da CDU de Armin Laschet. Os sociais-democratas venceram estas eleições legislativas na Alemanha, embora por uma margem mínima. Com a contagem de votos atrasada pelo elevado número de votos por correspondência (permitidos devido à pandemia de Covid-19), à 1h desta segunda-feira o SPD seguia à frente com 25,9% dos votos, seguido de perto pela CDU/CSU com 24,1%.

A manterem-se estes resultados, os Verdes ficam em terceiro lugar, com 14,7% dos votos. Mais abaixo surgem os liberais do FDP (11,5%) e o partido de extrema-direita AfD (10,4%). O Die Linke, de extrema-esquerda, ficou-se pelos 5%. E o Bundestag fica ainda completo com a estreia do SSW, um partido que representa a minoria dinamarquesa e frísia no país.