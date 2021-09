A campanha de vacinação contra a gripe volta a arrancar mais cedo este ano por causa da pandemia de Covid-19. A partir desta segunda-feira começam a ser vacinadas as pessoas incluídas na primeira fase, como os utentes e profissionais dos lares e das unidades cuidados continuados, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e as grávidas.

Os utentes do SNS elegíveis para a toma gratuita da vacina contra a gripe vão ser convocados por SMS, telefonema ou carta, por idade decrescente, a partir das unidades de saúde locais.

Diogo Urjais, presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, disse à rádio Observador que lamentava que a campanha de vacinação (e esta antecipação) não tivesse sido preparada com mais antecedência e espera que não faltem vacinas nos centros que as estiverem a administrar.

Daqui a duas semanas, a partir de 11 de outubro, começa a segunda fase de acesso à vacinação gratuita dos grupos de risco, com as pessoas com 65 ou mais anos e as que são portadoras das doenças definidas pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal vai contar com quase três milhões de vacinas, mais 400 mil vacinas do que no ano passado. No total, serão 2,24 milhões de doses para o SNS e 700 mil para as farmácias comunitárias para quem esteja fora dos gripes de risco e desejar adquirir a vacina.

A vacinação nas farmácias, fora dos grupos de risco, é feita mediante receita do médico e só vai ter início daqui a um mês (a 25 de outubro), mas as reservas já começaram com algumas farmácias a contarem já com uma lista de 400 pessoas. A presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, disse ao Correio da Manhã que “todas as farmácias contam com lista de reservas”, cerca de 2.800 das 3.200 do país.

A task force para o Plano de Vacinação Covid-19 diz estar a preparar a transição para a vacinação da gripe. Henrique Gouveia e Melo recordou que a infraestrutura usada contra a Covid-19 vai manter-se disponível, “com pequenas adaptações”, para vacinar a gripe e também para vacinar quem necessitar de uma terceira dose contra a Covid-19.

Diogo Urjais, presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, disse à rádio Observador que as vacinas contra a gripe serão asseguradas pelas unidades de saúde locais nos centros de saúde e, caso seja haja necessidade, em outros espaços como os centros de vacinação.