O relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta que Portugal tem 84% da população totalmente vacinada, valor já avançado esta manhã pelo vice-almirante Gouveia e Melo que apontou para os 84,03%. Esta percentagem equivale a 8.663.808 pessoas que já têm esquema vacinal completo, em contraponto com as 8.930.596 pessoas (86%) com pelo menos uma dose. Apesar de a meta de 85% de população vacinada definida inicialmente para se poder avançar no desconfinamento, o Governo já referiu que esse mesmo alívio de medidas vai acontecer a 1 de outubro como previsto.

Em relação aos números totais revelados na semana passada, as diferenças são mínimas — regista-se um ligeiro aumento de 83% para 84% de população totalmente vacinada, mantendo-se os 86% de população com pelo menos uma inoculação.

A faixa etária dos 12 aos 17 anos tem sido a que tem registado mais diferenças de semana para semana situando-se agora nos 491.794 jovens totalmente vacinados, o que equivale a 79% (em contraste com os 72% da semana passada). Com uma dose apenas há 544.664 jovens (87%).

O relatório de vacinação adianta ainda que 90% da população entre os 18 e os 24 já tem pelo menos uma dose (703.462 pessoas) e outros 84% têm esquema vacinal completo (656.089 pessoas).

Já entre os 25 e os 49 anos há 3.143.749 de pessoas vacinadas (94%) com uma dose, e com vacinação completa 3.031.235 (91%). A faixa entre os 50 e os 64 anos, tem 98% da sua população com as duas doses da vacina (2.127.520 pessoas) e 99% das pessoas com pelo menos uma dose (2.160.334).

Quanto às faixas acima dos 65 anos, a taxa de vacinação é de 100%, com 1.683.409 de pessoas com a primeira dose entre os 65 e os 79, e 1.667.623 com duas doses. Na faixa acima dos 80 anos, há 694.670 pessoas com uma dose e 689.495 com duas.

Região Norte continua na frente com 86% da população totalmente vacinada

A região Norte continua a ser a região com mais doses administradas, um total de 5.634.909 — mais 47.553 que na semana passada —, tendo assim 89% da população com uma dose e 86% das pessoas com vacinação completa.

A região centro administrou um total de 2.620.930, com 87% com primeira dose e 85% com esquema completo. Já em Lisboa e Vale do Tejo foram inoculadas 5.539.107 de doses (mais 47.020 que na semana anterior), o que corresponde a 85% da população vacinada com uma dose e 82% com vacinação completa.

O Alentejo regista 740.826 doses administradas, sendo que do total 87% são pessoas com uma dose e 85% já com esquema vacinal completo. O Algarve já inoculou 668.687 doses, onde 81% da população apresenta a vacinação completa e 77% apenas uma dose.

Os Açores administraram já 364.975 doses (83% uma dose; 81% vacinação completa) e a Madeira inoculou 386.749 doses (83% uma dose; 81% vacinação completa).

Até ao momento foram distribuídas 15.814.437 doses e recebidas 19.507.520. Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou a 27 de dezembro de 2020. Atualmente são administradas vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).