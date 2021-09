Mais de dois meses depois do internamento, o ator Rogério Samora teve alta dos Cuidados Intensivos do Hospital Amadora Sintra e seguiu agora para uma Unidade de Cuidados Continuados. Fonte hospitalar revela que “prognóstico é muito muito reservado” e que “a nível hospitalar e médico, os recursos esgotaram-se”.

Rogério Samora, de 62 anos, saiu esta terça-feira do hospital pelas 11h e terá sido encaminhado para uma resposta social de Cuidados Continuados de retaguarda situada no distrito de Lisboa, aponta a mesma fonte. Nessa nova unidade, o ator “ficará internado a receber cuidados diferenciados, sobretudo de enfermagem, uma vez que a nível médico já nada podia ser feito”, explica fonte do Amadora Sintra que deixa claro que a “situação é muito grave”.

No dia 20 de julho, Rogério Samora foi assistido no local das gravações da novela “Amor, Amor” e deu entrada na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos do Hospital Amadora Sintra. O ator teve uma paragem cardiorrespiratória e desde o início que o prognóstico é muito reservado.

Foi também durante as gravações de uma novela — “A Serra” — que Maria João Abreu, de 57 anos, sofreu de um aneurisma cerebral, a 30 de abril de 2021. Quase duas semanas depois, a atriz haveria de morrer.