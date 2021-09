O presidente dos EUA, Joe Biden, arregaçou a manga da camisa e já levou a terceira dose da vacina Covid-19, na esperança de dar um exemplo aos norte-americanos sobre a necessidade de obter uma “dose extra”.

Citado pela Reuters, Biden rejeitou as críticas de que deveria repartir as vacinas disponíveis pelos países que ainda não têm toda a população vacinada com a primeira dose. “Vamos fazer a nossa parte. A coisa mais importante que precisamos de fazer é vacinar mais pessoas“, disse, sublinhando que cerca de 23% das pessoas nos Estados Unidos ainda não foram vacinados.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA apoiaram na semana passada uma dose adicional da vacina Pfizer para norte-americanos com 65 ou mais anos, para adultos com condições médicas e para adultos em trabalhos de alto risco.

Enquanto os cientistas estão divididos sobre a necessidade de doses de reforço quando tantas pessoas permanecem não vacinadas, Biden anunciou a pressão em agosto como parte de um esforço para reforçar a proteção contra a variante Delta altamente transmissível.

Os especialistas norte-americanos continuam a promover a vacinação, já que os surtos regionais do vírus nos Estados Unidos continuam a pressionar excessivamente os sistemas de saúde — acabando por resultar em enfermeiros ou médicos exaustos.