Um caça russo (Su-27) escoltou um avião da força aérea dos EUA que estaria a fazer um voo de reconhecimento sobre o mar Negro, aproximando-se da fronteira da Rússia, anunciou esta terça-feira o Centro de Controlo de Defesa Nacional (NDCC) russo, citado pela agência estatal Sputnik.

Foi ao início desta terça-feira que os radares russos detetaram um alvo aéreo sobre o Mar Negro, que se aproximava da fronteira. “Para identificar o alvo aéreo e evitar que violasse a fronteira do Estado russo, um caça Su-27 das forças de defesa aérea do Distrito Militar do Sul foi ativado”, lê-se no documento citado pela Sputink. A tripulação do caça russo “identificou o alvo aéreo como o estratégico avião para voos de reconhecimento da Força Aérea dos EUA RC-135 e escoltou-o sobre o Mar Negro”, acrescenta.

O avião acabou por afastar-se da fronteira e “voltou em segurança para a sua base”.