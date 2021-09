A “Guerra dos Tronos” pode ter tido um ponto final na história, em 2019, mas o a série de culto terá continuidade com uma prequela cujas filmagens vão passar por Portugal, mais concretamente pela aldeia de Monsanto, em Idanha-a-Nova. Aos atores do elenco juntam-se os figurantes, elementos que a produtora está ainda à procura em Portugal para que participem nas filmagens entre os dias 26 e 31 de outubro. Dos fittings em Cáceres (Espanha) à remuneração diária — tudo o que precisa de saber para ser figurante da nova série.

A gigante de streaming HBO escolheu as casas graníticas e o castelo medieval da aldeia histórica de Monsanto como cenário das filmagens em Portugal de “House of the Dragon”. A prequela, que recua cerca de 300 anos ao início da saga da Casa Targaryen — a Casa dos Dragões — foi idealizada por Ryan J. Condal e George R.R. Martin e terá 10 episódios com estreia marcada para 2022.

A procura por figurantes começou a ser feita localmente e foi também divulgada numa publicação no Facebook feita pelo próprio Município de Idanha-a-Nova. A produtora ModExpoR não revelou, no entanto, qual a série em causa, referindo apenas que se trata de uma “produção internacional”, mas é esta mesma produtora que fez anteriormente os castings para a série “Guerra dos Tronos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No anúncio de casting, são pedidos homens e mulheres entre os 18 e os 70 anos, podendo ser locais de Monsanto ou pessoas que morem nos arredores durante as filmagens. A produtora refere ainda que os homens devem “estar preparados para deixar crescer os pelos faciais”. Se o candidato a figurante tiver tatuagens “muito visíveis” será descartado.

CASTING DE FIGURAÇÃO EM MONSANTOOs interessados deverão inscrever-se online em: https://www.modexpor.com/work-with-us-trabaja-con-nosotros.html Posted by Município de Idanha-a-Nova on Monday, September 20, 2021

As filmagens com os figurantes decorrem ao longo dos seis dias, sendo que todos os dias são remunerados. Ao que o Observador apurou, no caso de um candidato a figurante jovem, do sexo masculino, que aceite trabalhar 11h (mais uma hora para comer) o valor proposto é de 56,48 euros líquidos por dia, se forem 12h (mais uma para refeições) fica a 73,20 euros. A produtora refere ainda que se o número de horas for ultrapassado, as horas extra passam a ser pagas à parte (6,85 euros líquidos por hora), deixando o aviso: “os dias de filmagem poderão ser longos dependendo das cenas que irão ser filmadas”.

No formulário de submissão da candidatura a figurante, o candidato terá de fornecer os seus dados pessoais assim como outros detalhes como a altura, medidas do corpo, se tem ou não carta de condução ou se fala outras línguas — além de ter de submeter duas fotografias suas, uma do rosto e outra de corpo inteiro.

Há ainda outro detalhe a apontar, que chega na hora do chamado fitting — o momento em que cada personagem e figurante terá de experimentar e ajustar, se necessário, a roupa que usará durante as filmagens. Aos inscritos é pedido que tenham um dia disponível, entre o período de 4 e 8 de outubro, para que se desloquem a Cáceres, Espanha, para fazerem precisamente a prova de figurinos, onde é a base de operações europeia para as filmagens da série.

Essa deslocação, para quem se encontra em Monsanto, leva cerca de duas horas de carro, e o combustível é pago pela produtora — mediante a apresentação do recibo de abastecimento —, além dos 20 euros pagos por esse mesmo dia de trabalho.

Para os figurantes que avançarem para o fitting será necessário realizar um teste PCR 48 horas antes, pago pela produtora. O mesmo acontecerá se o figurante for selecionado, tendo de submeter-se a novo teste 48 horas antes das filmagens — pelo segundo teste a ModExpoR paga 20 euros.

Em junho já teria sido feita uma visita técnica da equipa de produtores e realizadores da série para “avaliar as condições de Monsanto para ser um dos cenários para a prequela”, revela o Jornal do Fundão, que diz que a equipa terá “ficada encantada com Monsanto e seu castelo como cenário para esta fantasia medieval”.