O presidente francês Emmanuel Macron foi atingido por um ovo enquanto visitava Lyon esta segunda-feira para promover a gastronomia francesa.

Imagens do jornal francês Lyon Mag mostram o embate do ovo, que não chegou a partir, no ombro do Presidente, bem como a ação imediata dos guarda-costas que o afastaram e cobriram a sua cara. No momento em que o ovo foi lançado pelo protestante pôde ouvir-se um grito que dizia “Vive la revolution” (viva a revolução).

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

O responsável, um jovem de 19 anos, foi imediatamente detido pelas autoridades e acusado por “violência contra titular de autoridade pública com premeditação”. Quando atingido, o Presidente francês tentou dirigir-se ao manifestante e disse: “se tem algo a dizer-me, venha aqui”. Contudo, os seus guarda-costas afastaram-no e os seguranças detiveram o jovem, não existindo qualquer interação entre eles.

A procuradoria de Lyon fez posteriormente um comunicado sobre o agressor: “O estudante de 19 anos, é completamente desconhecido da polícia e dos serviços de justiça. A investigação está agora aberta para aprofundar a personalidade do arguido e determinar as suas motivações ”, afirmou o procurador.

Macron: agressões e outros lançamentos

No passado dia 8 de junho Emmanuel Macron foi vítima de uma outra agressão. Durante uma visita a uma escola na região francesa de Drôme, no sul de França, o Presidente aproxima-se de um grupo de pessoas para as cumprimentar. É então que um homem, que pareceu mostrar vontade de conversar, o agride com uma bofetada.

Duas pessoas foram identificadas e, inclusive, uma delas esteve detida até finais de setembro.

???????????? | BREAKING: Macron slapped in the face Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 8, 2021

Uns anos antes, em 2017, Macron teve o seu primeiro “encontro infeliz” com um ovo. Desta vez teve menos sorte porque, enquanto visitava Feira Agropecuária, o ovo que o atingiu na cara chegou mesmo a partir-se.