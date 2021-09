Durante o mês de Agosto, os habitantes dos 26 países da União Europeia adquiriram 151.737 veículos com baterias recarregáveis, ou seja, eléctricos ou híbridos plug-in. Este valor correspondeu a 21% do total de modelos transaccionados na União, volume de vendas que ultrapassou as 141.635 unidades vendidas equipadas com motor a gasóleo.

Os dados divulgados pela Jato confirmam que os veículos recarregáveis ultrapassaram os diesel, que se ficaram por um share de 20% do mercado, com as motorizações a gasolina a continuarem a liderar a procura, conquistando 56% do mercado. Um valor elevado, mas ainda assim muito inferior ao que este tipo de motorização alcançou num passado recente.

Para se ter uma ideia da evolução das vendas ao longo dos últimos, recorda a Jato que os eléctricos e híbridos plug-in comercializaram de Janeiro a Agosto deste ano 1,32 milhões de unidades. Este valor não tem comparação com os apenas 158.300 veículos deste tipo vendidos nos primeiros oito meses de 2020.

Durante os 31 dias do mês passado, o modelo mais vendido foi o Dacia Sandero, com 14.961 unidades, à frente do VW Golf (13.664), Toyota Yaris (12.594), Dacia Duster (11.327), Fiat 500 (10.966), Toyota Corolla (9912), Hyundai Tucson (9739) e Ford Puma (9304). De salientar a excelente prestação da Dacia, que coloca dois modelos entre os quatro mais vendidos, sendo que o construtor tradicionalmente não vende para frotas nem empresas.