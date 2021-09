Isabel Galriça Neto não pretende voltar ao Parlamento como deputada e já deu conta dessa decisão a Telmo Correia, líder do grupo parlamentar do CDS. A escolhida por Carlos Moedas para ser candidata a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa era o nome na calha para suceder a Ana Rita Bessa, mas preferiu declinar o convite.

Em declarações à Rádio Observador, a democrata-cristã é taxativa: “Não vou assumir esse lugar. Não vou por razões pessoais e por questões que se prendem com o facto de assumir agora o novo desafio na Câmara de Lisboa. Reitero que não vou assumir o lugar que a deputada Ana Rita Bessa tão bem assumiu nos últimos anos.”

Isabel Galriça Neto rejeitou ainda que a sua decisão tenha por base qualquer tipo de conflito com a direção nacional do partido. “Não existe nenhuma razão de divergência que me leve a não aceitar o lugar”, assegura.

De acordo com a lista de candidatos a deputados apresentada nas últimas legislativas, segue-se agora Sebastião Bugalho, uma escolha pessoal de Assunção Cristas apesar de não ter filiação no CDS, ex-jornalista, comentador na TVI e cronista no Diário de Notícias, há muito um assumido crítico de Francisco Rodrigues dos Santos.

O Observador tentou contactar Sebastião Bugalho, mas não foi possível conseguir uma resposta até à hora de publicação deste artigo.

Se Sebastião Bugalho preferir não aceitar o lugar de deputado, o sétimo na lista de Lisboa é Diogo Moura, líder da concelhia do CDS/Lisboa e recém-eleito vereador na equipa de Carlos Moedas.