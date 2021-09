Os hospitais do serviço nacional de saúde (NHS, National Health Service) em Inglaterra podem aliviar algumas das medidas de prevenção da transmissão do coronavírus SARS-CoV-2, colocadas em prática no início da pandemia. O objetivo é reduzir as listas de espera que, neste momento, ascendem a 5,6 milhões de pessoas a aguardar cirugia, segundo o jornal The Guardian.

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, aceitou que o distanciamento físico entre as pessoas passe de dois para um metro e que as pessoas vacinadas não precisem de apresentar um teste PCR negativo ou fazer isolamento antes de uma cirurgia — têm, no entanto, de fazer um teste rápido no dia da operação.

Além disso, o ministro aceitou que as medidas de limpeza do espaço voltassem ao padrão pré-pandemia em vez do nível avançado atualmente usado. Esta medida pode levar ao aumento da transmissão do coronavírus, do vírus da gripe e de outras infeções.

Alguns profissionais de saúde e cientistas mostraram-se preocupados com a decisão, especialmente porque se continuam a registar milhares de casos de infeção todos os dias. Uma redução das medidas de prevenção pode colocar profissionais de saúde e doentes em risco.