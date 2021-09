Destinados à distribuição em meio urbano e semi-urbano, o Renault Kangoo é dos pequenos furgões mais populares do mercado, aliando as dimensões compactas a uma generosa capacidade de carga, tanto em volume como em peso. Mas a Renault não produz apenas o Kangoo, uma vez que é das suas linhas de produção que saem também a Nissan, que troca a antiga denominação NV200 pela nova Townstar, e a Mercedes Citan.

Se as semelhanças entre as versões de combustão são grandes, aumentam ainda mais nos modelos eléctricos, uma vez que ao chassi sobre a plataforma CMF-C junta-se o motor de 122 cv e 245 Nm, bem como o pack de baterias, com uma capacidade de 44 kWh. Isto equilibra a autonomia que, apesar de ainda não estar homologada em WLTP, deverá rondar 285 km em circuito misto e bastante mais exclusivamente em cidade.

À semelhança do Kangoo E-Tech, o Nissan Townstar EV e o Mercedes eCitan também podem recarregar até 11 kW, podendo opcionalmente chegar aos 22 kW, além de recarregar em DC a 50 kW, o que lhes permite ir de 0%-80% em 42 minutos. As pequenas diferenças estéticas entre os três modelos limitam-se, sobretudo, ao nível dos farolins posteriores e ao conjunto faróis e grelha frontal.

Os três pequenos furgões estão disponíveis com dois comprimentos de carroçaria, que também altera a distância entre eixos e, por tabela, influencia directamente a capacidade de carga. Esta varia entre 3,3 e 4,9 m3, sendo todos eles produzidos em França, na fábrica da Renault em Maubege.