O valor dos novos contratos de arrendamento disparou, a nível nacional, 11,5% no segundo trimestre, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira. É uma forte aceleração em relação à subida homóloga que tinha sido indicada no primeiro trimestre (5,3%).

Ao mesmo tempo que subiu o valor dos novos contratos de arrendamento, o número de negócios celebrados no país também registou um aumento acentuado face ao segundo trimestre de 2020 (muito afetado pelos primeiros meses da pandemia), quase mais 50%.

Houve também mais novos contratos de arrendamento no segundo trimestre do que no primeiro, o que também se compreende pelo facto de o primeiro trimestre ter sido muito influenciado pelo pico pandémico observado no início de 2021. O aumento trimestral foi de 3,0%, depois de ter baixado 9,3% no trimestre anterior.