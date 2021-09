(Em atualização)

João Rendeiro, ex-presidente executivo do Banco Privado Português (BPP) foi condenado a três anos e seis meses de prisão pelo crime de burla qualificada no âmbito do caso em que foi acusado de burlar o embaixador jubilado Júlio Mascarenhas.

Neste caso, João Rendeiro e dois ex-administradores do BPP, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital são acusados dos crimes de burla qualificada. Na base deste processo, está uma queixa do embaixador jubilado Júlio Mascarenhas: em 2008, o diplomata investiu 250 mil euros em obrigações do BPP, poucos meses antes de a instituição bancária pedir um aval do Estado de 750 milhões de euros para repor a liquidez. Júlio Mascarenhas considera que foi enganado pela sua gestora de conta que alegadamente o convenceu de que estava a investir num produto com juros e capital garantido e não num produto de risco. Por isso, o embaixador jubilado exige que Rendeiro e os outros dois ex-administradores acusados o indemnizem em mais de 377 mil euros.

Os outros três processos do caso BPP. Rendeiro estará no Reino Unido e ainda não foi preso

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além do processo que avança esta terça-feira para julgamento, há três processos do chamado caso BPP. O primeiro, no qual foi condenado a cinco anos e oito meses de prisão efetiva por falsidade informática e falsificação de documento, transitou em julgado a 17 de setembro. No entanto, Rendeiro ainda não foi preso: encontra-se ausente no Reino Unido até 30 de setembro, tendo informado as autoridades judiciárias disso mesmo.

No segundo caso, Rendeiro foi condenado a 10 anos de pena de prisão efetiva em maio deste ano por crimes de fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais — este segundo processo foi extraído do primeiro megaprocesso de falsificação de documentos e falsidade informática, no qual João Rendeiro foi condenado a cinco anos e oito meses de prisão efetiva. O tribunal condenou ainda Salvador Fezas Vital a nove anos e seis meses de prisão, Paulo Guichard a também nove anos e seis meses de prisão e Fernando Lima a seis anos de prisão.

Na leitura do acórdão, na qual Rendeiro não esteve presente, a juíza Tânia Loureiro Gomes deixou duras críticas ao ex-presidente do BPP, considerando que “não possui sentido de autocrítica nem de autocensura” face aos factos que praticou, nem mostrou “arrependimento”, e criticou a “postura de arrogância”. Os arguidos recorreram da decisão do Tribunal, mas o recurso ainda não foi decidido pelo que não há uma decisão definitiva neste caso.

Num terceiro processo, o chamado caso da Privados Financeiras, Rendeiro foi absolvido em primeira instância, e no início de setembro o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão de o absolver. Neste caso, o MP tinha acusado os três gestores de terem alegadamente atraído investidores para o veículo que aplicou fundos essencialmente na compra de ações do BCP, quando saberiam que o mesmo estava falido, tendo alegadamente utilizado os fundos captados para abater dívida da Privado Financeiras junto do banco JP Morgan (cerca de 200 milhões de euros) e do próprio BPP (cerca de 50 milhões de euros).

Após uma primeira absolvição determinada em 2015, o Tribunal da Relação anulou a decisão e ordenou a repetição do julgamento em 2016. Mas, desta vez segunda vez que foram chamados a decidir sobre os casos, os juízes desembargadores confirmaram a segunda absolvição.