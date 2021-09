As placas tectónicas do planeta CDS já estão a dar de si. Em três dias, três figuras destacadas do partido — Mota Soares, Adolfo Mesquita Nunes e João Gonçalves Pereira — vieram a terreiro desvalorizar os resultados autárquicas e tentar estragar a festa de Francisco Rodrigues dos Santos. Nuno Melo, o possível challenger, mantém-se num silêncio tático. Mas os mais próximos do eurodeputado não têm dúvidas: vai mesmo tentar derrubar o líder do CDS no próximo congresso.

Seja como for, com Melo ou sem Melo, Francisco Rodrigues dos Santos está pronto para o embate. “Vai ser limpinho. Estão cheios de medo porque cheira a mudança de ciclo e estão com medo de deixar de conseguir influenciar”, diz ao Observador fonte da direção do partido. O congresso, esse, deve acontecer em janeiro ou então ser antecipado — hipótese que o núcleo duro do líder democrata-cristão está a ponderar.

Ao longo da campanha autárquica, nem Melo nem Rodrigues dos Santos ficaram parados. O eurodeputado esteve ao lado de vários candidatos do partido e tem estado particularmente ativo nos seus ciclos mais próximos. O líder do CDS foi aproveitando o circuito da carne assada para percorrer todas as capelinhas — de 27 de agosto até ao último dia de campanha eleitoral, esteve em 72 concelhos do país, em contacto com candidatos e estruturas.

“Ele [Francisco Rodrigues dos Santos] tem muito conforto no aparelho partidário. A nossa convicção é a de que qualquer candidato que se apresente contra ele em Congresso perde“, sugere fonte da direção. Nem todos, naturalmente, pensam assim.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O copo meio vazio…