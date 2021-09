A pandemia veio confirmar aquilo que já muitos sabiam: o processo de digitalização já não é uma inevitabilidade do futuro, mas sim uma necessidade do presente. No último ano, as empresas tiveram de olhar para dentro e refletirem sobre as competências digitais que são fundamentais para a recuperação da economia.

Hoje, às 15h00 vamos descobrir até que ponto as empresas estão preparadas para a transformação e para os novos modelos de organização do trabalho que surgiram com o confinamento. A jornalista Carla Carvalho irá moderar a conversa “Competências Digitais precisam-se”, que conta o Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita; Carlos Oliveira, co-fundador e presidente executivo da Fundação José Neves; e o diretor executivo de grandes empresas Microsoft, Tiago Monteiro.

