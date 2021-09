A família de Gabrielle Petito, a jovem de 22 anos encontrada morta depois de ir acampar com o noivo, anunciou, esta terça-feira, a criação da Fundação Gabby Petito, que terá como objetivo ajudar as famílias de pessoas desaparecidas. No mesmo dia, o advogado de Brian Laundrie confirmou que pais e filho tinham ido acampar juntos depois do regresso da viagem sem Gabby. Mas o advogado negou que o casal Laundrie tivesse ajudado o filho a esconder-se.

Vizinhos e a estrela de TV Duane Champman tinham acusado a família de ir acampar com Brian pelo menos duas vezes depois do desaparecimento de Gabby. Agora, Steven Bertolino garantiu que acamparam uma vez entre 6 e 7 de setembro, mas que saíram todos juntos do parque Fort De Soto. O advogado acrescentou ainda que Chris e Roberta Laundrie não sabem do paradeiro do filho e que, preocupados, “esperam que o FBI o encontre”.

Já o advogado da família de Gabby não acredita que os pais de Brian ajudem a encontrar o filho. “Se não ajudaram a encontrar a Gabby, também não vão ajudar a encontrar o Brian”, disse Richard Stafford durante a conferência de imprensa em que foi lançada a fundação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na mesma conferência de imprensa, o advogado representante da família de Petito pediu a Brian Laundrie, que não é visto desde dia 14 de setembro, para se entregar às autoridades. À população é pedido que forneçam toda a informação relevante ao FBI ou às autoridades locais, que têm investigado vários possíveis avistamentos do jovem considerado de interesse no caso.

Sobre a relação entre a família da jovem e a do noivo, o advogado da família de Petito disse que não vão fazer qualquer comentário a pedido do FBI.

Fundação quer ajudar as famílias de pessoas desaparecidas

“Precisamos de coisas positivas para ultrapassar a tragédia que aconteceu. Não podemos deixar que o nome dela seja levado em vão”, disse Joseph Petito, pai da jovem, durante a conferência de imprensa para justificar a criação da Fundação Gabby Petito.

Joseph Petito pediu ainda a toda a gente, incluindo media e autoridades, para ajudarem outras pessoas que estão desaparecidas e disse que estava nas mãos dos órgãos de comunicação essa ajuda. “Se não o fizerem para outras pessoas que estão desaparecidas, é uma vergonha.”

Gabby Petito terá sido assassinada, segundo o resultado preliminar da autópsia. O homicídio é a quarta principal causa de morte entre meninas e mulheres até aos 19 anos e a quinta entre os 20 e os 44 anos, de acordo com os Centros para o Controlo e Prevenção da Doença norte-americanos. Todos os dias, três mulheres americanas são mortas como resultado da violência de género e há três vezes mais mulheres e meninas negras a serem mortas do que mulheres e meninas brancas, de acordo com os dados do FBI citados pelo The Independent.

Durante a conferência de imprensa, a família de Gabby agradeceu o apoio que têm recebido de várias pessoas, o trabalho incansável das equipas de buscas e a cobertura feita pelos media — quer na divulgação do caso, quer na medida em que deram espaço à família.