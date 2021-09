O Benfica procura, esta quarta-feira, somar o primeiro triunfo no Grupo E da Liga dos Campeões e voltar a vencer o FC Barcelona, algo que não consegue desde a final da Taça dos Campeões Europeus de 1960/61.

Depois da final de Berna, em que conquistaram o seu primeiro título europeu, os ‘encarnados’ não voltaram a vencer os catalães, mas conseguiram três empates, um deles em Camp Nou, e três derrotas (duas por 2-0 e uma por 2-1).

O Benfica está a ter um excelente início de temporada, com sete vitórias em outros tantos encontros na I Liga e apenas dois empates em 12 encontros, um dos quais na estreia na ‘Champions’, em casa do Dínamo Kiev (0-0).

Ainda a recuperar do ‘choque’ da saída de Lionel Messi, o FC Barcelona está a ter um arranque de época complicado, com o ponto mais negativo a ser a derrota por 3-0 em casa com o Bayern Munique, em jogo da Liga dos Campeões no qual não fez qualquer remate.

O encontro entre o Benfica e o FC Barcelona está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.

No outro encontro do Grupo E, o Bayern Munique procura o segundo triunfo, na receção ao Dínamo Kiev.

Ainda esta quarta-feira, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe o Villarreal, na reedição da final da Liga Europa da última temporada, ganha pelos espanhóis.

Destaque ainda para a visita do campeão europeu Chelsea à Juventus.