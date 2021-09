O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garante que a crise de abastecimento dos postos de combustível no Reino Unido está a chegar ao fim. “A situação está a estabilizar e as pessoas devem estar confiantes e fazer a sua vida normal”, declarou o chefe do Executivo britânico em entrevista dada esta terça-feira, no mesmo dia em que o ministério da Defesa britânico autorizou que sejam utilizados motoristas do Exército para conduzir camiões com combustível.

A falta de camionistas no Reino Unido tem levado a um défice de abastecimento dos postos de combustível e a uma subsequente corrida às gasolineiras. As filas de carros para abastecer têm sido uma constante, com o presidente da Associação de Postos de Gasolina (PRA) britânica a falar numa situação de “pânico” por parte dos automobilistas.

Boris Johnson reconheceu a “frustração” dos automobilistas, mas sublinhou que a situação está a melhorar e rejeitou a ideia de que o Governo pudesse estar a colocar em marcha um plano para dar prioridade no abastecimento a trabalhadores essenciais: “Percebam que as pessoas digam isso, mas com a situação a estabilizar, é melhor deixá-la estabilizar de forma normal”, disse.

Apesar disso, o primeiro-ministro britânico admitiu que a situação pode não estar ainda resolvida até ao Natal, sublinhando a necessidade de “tratar de todas as preparações necessárias” até lá. E não apenas no que diz respeito ao abastecimento de combustível, mas sim “em todas as partes da cadeia de abastecimento”. Atualmente, de acordo com o The Guardian, o Reino Unido enfrenta um défice de cerca de 90 mil condutores de pesados — o que pode ter efeitos na quantidade de bens importados disponíveis no país ao longo dos próximos meses.

Boris Johnson tentou apaziguar os britânicos, mas o Governo já põe em marcha planos para lidar com a crise. Na mesma noite da entrevista, o ministério da Defesa deu autorização para que 150 condutores do Exército com formação de pesados, de acordo com informação de uma fonte do ministério à Sky News. “É altamente provável” que estes condutores comecem a transportar combustível nos próximos dias, acrescentou a mesma fonte.