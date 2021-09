O rio de lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma (Canárias), chegou ao mar durante a noite desta terça-feira. A entrada da rocha quente no oceano produziu um fumo negro e branco que acabou por entrar na ilha devido à orientação dos ventos. As populações mais próximas foram avisadas para ficar em casa com tudo fechado para evitar a inalação de gases tóxicos.

A lava caiu de uma altura de cerca de 100 metros na praia dos Guirres, no município Tazacorte, pelas 23 horas, noticiou o jornal El País. Naquela zona, a profundidade do mar é baixa pelo que se espera a formação de uma nova plataforma (um acrescento à ilha) com relativa rapidez — em 45 minutos acumulou-se uma altura de 50 metros de lava.

La colada alcanza el mar. Imagen tomada desde el buque oceanográfico Ramón Margalef. pic.twitter.com/gQGoKfkwig — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 28, 2021

Quais são as principais preocupações em relação à chegada da lava ao mar?

1. As explosões e emissões de gases

A primeira reação após a queda da rocha incandescente, a mais de 1.000 ºC, na água a cerca de 23 ºC foi térmica, pela grande diferença de temperatura, produzindo vapor de água com o rápido aquecimento da água. Depois, uma reação química entre os minerais presentes na lava e o cloreto de sódio (que vulgarmente chamamos de sal de cozinha) na água do mar, com o risco de produzirem gases tóxicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A queda da lava a altas temperaturas na água pode também provocar explosões. Situação que se agrava se acontecer a abertura de uma fissura por onde a água entre em contacto com uma maior quantidade de lava. O resultado serão mais explosões e maior emissão de gases.

2. O impacto para a biodiversidade

Para o ecossistema marinho, a entrada de lava no oceano também tem impacto: o aquecimento da água; o aumento da acidez causado pela emissão de dióxido de carbono, ácido carbónico e ácido sulfúrico; a diminuição da concentração de oxigénio na água; e, a alteração da concentração de determinados minerais, como ferro, cobre, cádmio ou mercúrio.

Para algumas espécies significará a morte, para outras a fuga e o afastamento da costa durante um largo período de tempo, mas para o fitoplâncton (algas microscópicas) as condições são favoráveis ao desenvolvimento (temperaturas mais altas e mais nutrientes). Outra possibilidade é o surgimento de espécies novas na região e o aumento das populações de moluscos e invertebrados — ora porque as condições são mais favoráveis, ora porque os seus predadores ficam em desvantagem.