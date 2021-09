Esta quarta-feira, no evento “Search On”, a Google revelou novidades para o seu motor de pesquisa, como novos mecanismos para a inteligência artificial (IA) do MUM (Modelo Unificado Multitarefa) que vão “transformar radicalmente” aquilo que queremos encontrar. Além disso, a empresa divulgou novas ferramentas para buscas a partir de imagens (e não de texto) e melhorou as informações sobre incêndio florestais no Google Maps.

Segundo a Google, graças às melhorias do MUM vai ser possível, por exemplo, utilizar a aplicação Google Lens — a app que utiliza a câmara do smartphone e pesquisa conteúdos tendo como base aquilo que o utilizador está a ver — para reconhecer padrões de roupa e sugerir outras peças semelhantes. Isto melhorará as pesquisas de produtos em várias plataformas da empresa como peças de roupa.

Este tipo de inovação do MUM foi também aplicado às pesquisas do motor de pesquisa da Google e permitirá aos utilizadores saber mais informações de contexto sobre temas que pesquisem. A título de exemplo, a Google explica que vai passar a ser possível procurar “um tópico, como pintura acrílica, poderá ver todas as diferentes dimensões que as pessoas usam normalmente para pesquisar e encontrar o caminho certo para si”.

Para facilitar a utilização deste novo mecanismo, a Google redesenhou a página de pesquisas para smartphones de forma a apresentar mais imagens juntamente com as pesquisas (atualmente a maioria dos resultados são apresentados em texto).

Outra das novidades do MUM é que o sistema vai passar a “compreender vídeos”. Por outras palavras, o motor de pesquisa vai passar a apresentar resultados de vídeo “mesmo se o tópico não for mencionado explicitamente” no título. Assim, o utilizador terá a acesso a resultados que antes não conseguiria de forma tão automática.

A Google anunciou também que vai passar a aplicar a tecnologia do Lens ao navegador de internet da empresa, o Google Chrome, e permitirá que se possa selecionar imagens ou recortes destas e ter resultados de pesquisas na mesma janela. Atualmente, é preciso abrir à parte um separador do Chrome e o Google Lens para fazer esse tipo de pesquisa.

Google Maps vai mostrar áreas afetadas por incêndios florestais

Além das novidades quanto ao MUM, a Google aproveitou o Search On para revelar adições que vai fazer ao Google Maps, o serviço de mapas por GPS da empresa. Em 2020, a empresa começou a apresentar informação sobre incêndios florestais. Agora, vais mostrar “o tamanho aproximado e a localização de um incêndio”.

Na prática, e com recurso a “dados de satélites”, a app vai passar a mostrar no mapa — a encarnado — toda a zona abrangida por um incêndio. Esta camada de informação terá conteúdos extra como “websites de emergência, números de telefone e informações de evacuação provenientes de governos locais, se tiverem sido fornecidos” para ajudar quem esteja no local.

Por fim, e também quando ao Google Maps, a empresa revelou que vai expandir as ferramentas do Address Maker e permitir que “governos e ONGs na Gâmbia, Índia, África do Sul, Quénia e nos EUA” possam usar esta ferramenta de criação de moradas para criar novos endereços. Isto permitirá a quem esteja nestes locais ter a “capacidade de fazer coisas que muitas pessoas consideram como certas, como votar, abrir uma conta bancária, candidatar-se a um emprego ou até mesmo receber encomendas”, explica a empresa.