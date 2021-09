O indicador mensal do INE sobre a evolução da confiança do consumidor subiu em agosto e setembro, “aproximando-se dos valores pré-pandemia registados no início de 2020”. De acordo com o instituto, a melhoria do indicador deveu-se, sobretudo, por existirem melhores expectativas quanto à evolução futura da situação económica do país. Por outro lado, continua a não ser tão grande a predisposição para fazer compras importantes, de maior valor, já que esse sub-segmento travou uma subida maior do indicador.

“O indicador de confiança dos consumidores aumentou em agosto e setembro, depois da diminuição observada no mês precedente, aproximando-se dos valores pré-pandemia registados no início de 2020”, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). “A evolução do último mês resultou do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da

situação económica do país, assim como das opiniões sobre a evolução passada e futura da situação financeira do agregado familiar. Em sentido oposto, as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes contribuíram negativamente”, acrescentou o gabinete oficial de estatísticas em Portugal.

Este índice melhorou para os -9,9 pontos em setembro, depois de ter sido medido em -11,9 pontos em agosto. Em julho, o indicador tinha piorado para -17 pontos.

Como acha que vão evoluir as finanças da sua família ao longo de 2019? Irão melhorar muito? Melhorar pouco? Ou receia que irão piorar (ou piorar muito)? Outra questão: acredita que vai conseguir colocar mais dinheiro de lado ou está convencido de que será muito difícil poupar mais? E na economia nacional, apostaria que os próximos 12 meses serão de aceleração da retoma ou considera mais provável que a conjuntura possa piorar? Estas são algumas das perguntas feitas neste inquérito do INE.

Sublinhe-se, porém, que esta leitura sobre a confiança do consumidor não é indicativa de níveis absolutos de bem-estar mas, sim, de uma apreciação qualitativa face à tendência de determinada situação. Isto significa que não se pode dizer que as pessoas estão a ver a economia, no geral, pior do que viam nos meses anteriores (em economês, o stock) mas, sim, que nos meses em causa era mais ou menos predominante a opinião de que as coisas iriam melhorar face à situação que existia naquele momento (o fluxo, ou seja, a variação).

Porém, este relatório do INE também inclui uma estimativa sobre o “clima económico” em geral e, aí, as notícias são menos positivas. O indicador baixou para 1,6 pontos em setembro, depois dos 1,9 pontos de agosto. Nos meses anteriores, tinha sido de 1,3 pontos em julho e 2,2 em junho.