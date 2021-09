A Coreia do Norte anunciou esta quarta-feira que testou com sucesso um novo míssil hipersónico, que pode ter capacidade nuclear. O anúncio foi feito através da agência de notícias estatal do país, a KCNA, num artigo onde se sublinha que este foi um teste “com grande significado estratégico”.

Na notícia pode ainda ler-se que este míssil faz parte do grupo dos “cinco mais importantes” novos sistemas de armamento desenvolvidos no mais recente plano militar a cinco anos. Apesar de o artigo não dizer diretamente que a arma tem capacidade nuclear, o facto de usar a expressão “significância estratégica” indicia que sim, já que é uma expressão normalmente usada pelo país como eufemismo para tal. Para além disso, a notícia sublinha ainda a ajuda deste novo míssil a aumentar “as capacidades de auto-defesa do país”.

O governo da Coreia do Sul confirmou que o míssil foi lançado da província de Jagang, na madrugada de terça-feira.

Os mísseis hipersónicos são mais rápidos do que os mísseis tradicionais, o que torna muito mais difícil a sua deteção e interceção. Atualmente, de acordo com a BBC, apenas os EUA, a Rússia, a China e a Índia estão neste momento a testar este tipo de armamento.

Se a Coreia do Norte tiver conseguido fazer um teste bem sucedido com um míssil hipersónico, tal terá um impacto tremendo. Lionel Fatton, investigador da Universidade Meiji no Japão, explicou à CNN que tal significaria que “os sistemas de defesa de mísseis da Coreia do Sul e do Japão se tornariam praticamente impotentes”, o que poderia alterar completamente o equilíbrio de forças na região.