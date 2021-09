A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Ordem dos Psicólogos lançaram um manual com informações e orientações sobre saúde psicológica para apoio específico aos bombeiros que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

O manual, intitulado “Covid-19: 0s Bombeiros e a Saúde Psicológica em Tempos de Pandemia”, pretende ser uma ferramenta de suporte para que os bombeiros possam, “de forma simples e prática, conhecer diferentes estratégias para fortalecer a sua resiliência e lidar com o stresse” em diferentes situações de emergência, como está a acontecer com a atual pandemia, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

Num comunicado conjunto, a ANEPC e a OPP referem que ao longo deste manual, disponível ‘online’ e distribuído pelas corporações de bombeiros do país, são apresentadas diferentes estratégias que podem ser adotadas para “prevenir doenças do foro psicológico e promover a saúde dos bombeiros cuja atividade apresenta níveis de exigência física e emocional muitas vezes extrema”.

As duas entidades sublinham que os bombeiros estão na linha da frente a prestar socorro, realizando o transporte de pessoas com doença, urgentes e não urgentes, o transporte de pessoas infetadas com Covid-19 e a responder a outras emergências que surgem todos os dias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A natureza do seu trabalho coloca-os numa posição de risco, aumentando a sua vulnerabilidade ao vírus e a problemas de saúde psicológica que decorrem dessa exposição, por exemplo, ansiedade, medo de ser contaminado ou de contaminar familiares e amigos, stresse, sintomas depressivos, problemas de sono ou burnout”, precisam.

A Proteção Civil e Ordem dos Psicólogos sustentam que estes problemas têm “um impacto significativo na forma como estes profissionais desempenham o seu papel, pelo que é fundamental que os bombeiros compreendam a forma como o seu contexto de trabalho pode afetar o seu bem-estar e saúde psicológica e possam aprender estratégias para fortalecer a sua resiliência e lidar com o stresse”.

Nesse sentido, explicam, foi elaborado um conjunto de informações e orientações sobre saúde psicológica para apoio específico aos bombeiros, que podem também ser adequadas para todos os operacionais de emergência com funções semelhantes.

A ANEPC, através das equipas de apoio psicossocial, disponibiliza a todos os corpos de bombeiros uma Linha de Apoio Psicossocial Covid-19 com o objetivo de prestar apoio psicológico aos bombeiros envolvidos no combate à pandemia da Covid-19.

Esta linha está à disposição dos comandantes dos bombeiros, sendo depois feita uma avaliação e triagem pelas equipas de apoio psicossocial da Proteção Civil e, em caso de necessidade, será contactado o bombeiro.

Desde 2011, que a ANPEC tem equipas de apoio psicossocial, constituídas por bombeiros voluntários, que simultaneamente são psicólogos e assistentes sociais, e prestam apoio psicológico e social aos bombeiros e às suas famílias.

Os psicólogos que integram a Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) estão disponíveis para, presencialmente ou à distância, prestarem apoio aos bombeiros portugueses, devendo para tal contactar o comando do corpo de bombeiros a que pertencem, que fará desencadear o processo de apoio.