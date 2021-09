Frente Comum aprova esta quarta-feira reivindicações para 2022 com aumentos salariais de 90 euros

Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública mantém exigências de 2021, com aumento salarial de 90 euros e aumento do salário mínimo para 850 euros. Reunião com o Governo será dia 4 de outubro.