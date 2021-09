O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão Fumio Kishida foi eleito como novo líder do Partido Liberal Democrático (PLD) esta quarta-feira. Em breve, deverá ser indigitado como primeiro-ministro do país, na sessão parlamentar extraordinária da próxima segunda-feira.

Kishida bateu na corrida pela liderança do partido Taro Kono, atual ministro da Vacinação, com 257 votos a seu favor, contra 170 para Kono.

O PLD domina atualmente as duas câmaras do parlamento japonês, o que significa, lembra o The Guardian, que o novo líder do partido não deverá enfrentar qualquer dificuldade na sua confirmação como primeiro-ministro. Em novembro haverá eleições legislativas, que poderão ou não confirmar Kishida como primeiro-ministro perante o eleitorado.

A campanha interna do partido foi marcada por dois temas: a economia e questões culturais. No primeiro, Kishida apresentou-se como sendo um crítico da estratégia adotada pelo antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, também ele membro do PLD, de políticas de investimento público como forma de estímulo fiscal conhecidas como Abenomics. No segundo tema, Kishida defendeu uma linha conservadora, ao opor-se às propostas do rival de legalização do casamento gay e possibilidade de duas pessoas casadas poderem não ter o mesmo último nome.