João Rendeiro promete que não regressa a Portugal para cumprir a ordem judicial de se apresentar em Lisboa no próxima sexta-feira e classifica a sua fuga à Justiça como um “ato de legítima defesa” por se sentir “injustiçado pela justiça do meu país.” O ex-líder do Banco Privado Português (BPP) condenado a três penas de prisão efetiva nos processos do caso BPP, sendo que uma delas já transitou em julgado, promete recorrer às instâncias internacionais.

Num longo texto publicado no seu site pessoal, e sem referir o país onde se encontra, João Rendeiro explica a sua fuga. “No decurso dos processos em que fui acusado, tive várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar. É uma opção difícil, tomada após profunda reflexão. Solicitei aos meus advogados que a comunicassem aos processos e quero por esta via tornar essa decisão pública”, lê-se no texto.

“A minha ausência é ato de legítima defesa contra uma justiça injusta. Assumo a responsabilidade no quadro dos atos bancários que pratiquei, mas não me sujeito, sem resistência, a esta violência”, explica.

Daí que prometa recorrer “às instâncias internacionais, pois há um Direito acima do que em Portugal se considera como sendo o Direito. Lutarei pela minha liberdade para o poder fazer”, conclui no seu texto.