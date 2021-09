O Banco de Portugal instaurou cinco processos de contraordenação a bancos pelo incumprimento do dever de aplicar as moratórias públicas a empréstimos, como está definido na medida extraordinária de combate aos efeitos da pandemia. Estes processos abertos na primeira metade do ano resultam de 32 reclamações, algumas ainda recebidas em 2020.

Na origem dos processos de contraordenação está o incumprimento do dever de implementar a moratória, dentro do prazo máximo de cinco dias após ter sido entregue a declaração de adesão e os documentos comprovativos do preenchimento das condições de acesso, bem como a recusa da medida a entidades que tinham direito a ela. Os dados são do relatório semestral da supervisão comportamental divulgado esta quarta-feira.

No final de julho de 2021, 381,4 mil contratos beneficiavam de moratórias de crédito. Estes contratos abrangiam 292,6 mil devedores e um montante global de crédito de 36 801 milhões de euros, dos quais 38,7% relativos a empréstimos a particulares, correspondendo a 11,3% do respetivo stock de crédito. No caso dos particulares, a medida mais frequente de apoio foi a suspensão do pagamento de capital e de juros com extensão do prazo contratual (80,9%), seguida pela suspensão do pagamento de capital (19,1%). O prazo para aderir às moratórias públicas terminou em março.

Banco de Portugal regista redução de incumprimento apesar do fim das moratórias privadas

Os dados de agosto vão ser divulgados esta semana quando vão terminar a quase totalidade das moratórias públicas (a partir de outubro) de crédito para particulares. No que diz respeito às moratórias privadas que já terminaram, o relatório do Banco de Portugal indica que o rácio de incumprimento no crédito à habitação se mantinha no final de julho de 2021, em 0,5%; no crédito aos consumidores, diminuiu de 4,5%, no final de 2020, para 3,9%. O número de novos contratos integrados no procedimento extrajudicial de regularização do incumprimento (PERSI) também caiu no mesmo período.

Sobre a informação relativa a condições especiais de resgates dos PPR (planos poupança reforma), foram fiscalizadas 98 instituições, tendo sido detetadas infrações em 97 delas. Só uma cumpriu cabalmente todas as instruções em todos os formatos de comunicação com o cliente.

Até junho, o Banco de Portugal recebeu um total de 9646 reclamações contra bancos, o que evidencia uma queda de 1,9% face ao mesmo período do ano passado considerando a média mensal. Para esta queda contribuiu a redução das queixas relativas à aplicação das moratórias de crédito que ainda assim totalizaram 388, correspondentes a 3% do total. Mas sem esta componente, a média mensal de reclamações subiu 3,3%.

Da análise destas reclamações, resultaram 822 determinações específicas e recomendações, dirigidas a 117 instituições, e instaurados 54 processos de contraordenação contra 23 instituições, num total de 57.

Outra nota destacada no relatório de supervisão comportamental é o número elevado de pedidos de autorização para o exercício da atividade de intermediário financeiro, cerca de 50 por mês. No primeiro semestre foram autorizados 220 intermediários, elevando o número total destes profissionais para 5.275, mais 3,5% que no final do ano passado.