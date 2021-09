“Formalmente é uma demissão, mas, na prática, é o fim de uma missão”. Foi assim que Nuno Freitas, presidente da CP que pediu a demissão do cargo esta segunda-feira, classificou a sua saída — que acontece três meses antes do final do seu mandato.

Em entrevista ao jornal Público, Freitas — que o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos classificou como “o melhor presidente da CP” — afastou a ideia de que poderia estar de saída devido a uma qualquer desavença: “Estamos mesmo no final, entendi que estes três meses não seriam relevantes para o desenvolvimento do trabalho que eu e o conselho de administração levámos a cabo”, disse o atual presidente da CP, acrescentando que tal poderá permitir “uma passagem de testemunho tranquila” para a próxima administração.

O presidente demissionário respondeu ainda aos elogios do ministro destacando “o envolvimento e o esforço pessoal” de Pedro Nuno Santos no auxílio à gestão da CP.

Porém, os sinais de “desalento” com a situação da CP que o próprio ministro já identificara em Nuno Freitas voltaram a ser identificados pelo gestor na entrevista: “Lamento que não tenhamos conseguido sanar a dívida histórica e tirar a CP do perímetro orçamental do Estado”, afirmou Freitas. “Enquanto estes dois pressupostos não estiverem minimamente controlados, a CP enfrentará grandes dificuldades processuais”.

As queixas de Nuno Freitas estão alinhadas com os problemas apontados pelo ministro esta segunda-feira. Em declarações aos jornalistas após uma cerimónia oficial, Pedro Nuno Santos reconheceu a “dívida histórica acumulada gigantesca” na CP e apontou a mira ao ministério das Finanças: “Se dependesse de mim, o problema estava resolvido”, disse.