O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa disse que o chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante António Mendes Calado, não vai sair neste momento. A substituição a acontecer e se acontecer será uma decisão sua, lembra.

Em declarações aos jornalistas, à saída da Casa do Artista, Marcelo Rebelo de Sousa começou por esclarecer três equívocos — o momento, a fundamentação e a potencial substituição —, concluindo depois: “Portanto, é tudo muito mais simples e claro do que aquilo que me pareceu resultar de um erro de informação ou de perceção”.

“Foi acertado um momento que não é este”

O primeiro equívoco está relacionado com o momento. O almirante António Mendes Calado viu mandato renovado, como chefe do Estado-Maior da Armada, a 1 de março deste ano por um período de dois anos, lembra Marcelo Rebelo de Sousa, mas acrescenta que esse período poderá não ser cumprido.

“[O almirante] mostrou disponibilidade para prescindir de parte do tempo para poderem aceder à sua sucessão camaradas seus antes de deixarem a atividade”, diz o chefe de Estado nas declarações aos jornalistas. “Nessa altura, foi acertado um determinado momento para isso ocorrer, que não é este momento”, acrescenta Marcelo sem especificar quando será.

“Acatou e respeitou a lei em vigor”

O segundo equívoco apontado por Marcelo Rebelo de Sousa está relacionado com os motivos que poderiam justificar a saída do almirante Mendes Calado, nomeadamente por se ter mostrado contra a reforma da Lei de Bases das Forças Armadas.

“Vi alegado, como razão para a cessação de funções, a intervenção que fez, expondo o ponto de vista da Armada — como fizeram o chefe do Estado-Maior do Exército e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, expondo o dos ramos e em particular o dos oficiais generais —, no processo de elaboração de uma lei”, recorda o Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente acrescenta que a participação no Conselho Superior da Defesa Nacional, onde podem expressar as suas opiniões, é um direito e um dever dos oficiais referidos, mas que, “a partir do momento em que foi votada a lei, a acataram e respeitaram a lei em vigor”.