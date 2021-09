(Em atualização)

Agosto foi mês de nova queda da taxa de desemprego, que recuou 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior para 6,4%, segundo os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE). O indicador está a cair desde maio. Especificamente no caso dos jovens (16 a 24 anos), a taxa também diminuiu: está nos 22,6%.

A informação divulgada pelo INE revela ainda que, em termos globais, a população desempregada foi estimada em 325,9 mil pessoas, uma quebra de 4,1% face ao mês anterior, mas de 20,9% em relação ao mesmo mês de 2020. Porém, a população empregada (que correspondeu a 4.798,9 mil pessoas), também recuou — 0,6% face a julho, depois de seis meses a subir, e 3,8% face a período homólogo.

Apesar de agosto ter sido um mês de contínuo desconfinamento, nomeadamente devido aos avanços na vacinação, a população inativa aumentou em relação ao mês anterior (1,6%, o que equivale a 41 mil pessoas), mas recuou 2,5% (73,5 mil) face há um ano. A população inativa contabilizada pelo INE agrega as pessoas que, não tendo trabalho, não procuram ativamente emprego e/ou não estavam disponível para trabalhar na semana de referência em estudo. Este indicador tinha aumentado muito no início da pandemia devido a diversos entraves como a necessidade de tomar conta dos filhos com o encerramento das escolas (o que impedia a procura de emprego ou a disponibilidade em trabalhar), assim como as ordens de confinamento.

Certo é que a população inativa, seguindo a tendência de meses anteriores, é mais elevada nas mulheres (1.451,3 mil) do que nos homens (1.102,5 mil).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Taxa de desemprego jovem está no valor mais baixo desde maio do ano passado

É certo que os meses de junho a agosto costumam ser marcados pelo aumento das contratações devido ao efeito do verão, nomeadamente em setores com grande presença de jovens, como o turismo ou a restauração. E a taxa de desemprego jovem está a seguir esse caminho: está no valor mais baixo desde maio do ano passado (uma mês ainda marcado por fortes restrições).

O indicador recuou 0,8 pontos percentuais em agosto, fixando-se em 22,6%, quando no mesmo mês do ano passado estava nos 26,7%.