O treinador do Midtjylland, Bo Henriksen, admitiu esta quarta-feira que o Sporting de Braga é favorito para o jogo de quinta-feira e a melhor equipa do grupo F da Liga Europa de futebol, mas que quer ganhar.

“Vamos jogar da mesma forma como fazemos no campeonato dinamarquês e também na Liga Europa, a atacar quando pudermos, com muita dinâmica e energia. Vamos ver se conseguimos ter o jogo nas mãos, gostamos de ter o controlo e domínio do jogo“, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Questionado sobre quem é o favorito para o jogo de quinta-feira respondeu: “Muitos dirão que é o Braga, será essa a sua visão também, mas acreditamos que podemos feri-los e que podemos ganhar. Não nos interessa o que os outros pensam. Temos muito respeito pelo Braga, mas não temos medo e queremos ganhar”.

Bo Henriksen disse ainda que o Sporting Braga “é a melhor equipa” do grupo e “deve ser a melhor” no final.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Sporting de Braga estava no pote um [no sorteio] e nós no pote quatro, essa é a ordem de favoritismo. Penso que o Braga é a melhor equipa e deve ser a melhor do grupo [no fim]. É um grupo difícil, de boas equipas e todos acreditam que têm chances de se qualificarem”, notou.

Sobre se o Sporting de Braga estará mais pressionado pelo resultado da primeira jornada (derrota com o Estrela Vermelha, por 2-1), o avançado Gustav Isaksen admitiu que os minhotos tenham “vontade de se vingarem” desse desaire, mas garantiu o foco na própria equipa, que lidera o campeonato da Dinamarca.

“Precisamos de ter o foco em nós próprios, não interessa o resultado do Braga do primeiro jogo, mas talvez lhes dê uma energia extra, entendemos que tenham vontade de vencer e de se vingarem”, disse o internacional sub-21 dinamarquês.

Sporting de Braga, último classificado, com zero pontos, e Midtjylland, terceiro, com um, defrontam-se a partir das 20h, no Estádio Municipal de Braga, na segunda jornada do grupo F da Liga Europa, num jogo que será arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.