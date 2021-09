A Exor, holding controlada pela família Agnelli e que tem participações no capital social de empresas como a equipa de futebol Juventus, a Stellantis e a Ferrari, entre outras, celebrou um contrato com a firma de design LoveFrom, criada em 2019 por Jonathan Ive, o principal responsável pelo design da Apple durante nada menos do que 27 anos.

A Ive se deve o (atraente) aspecto de produtos tão emblemáticos da marca de Cupertino como o iPhone, o iPad ou o iMac. Ora, o Financial Times noticia que esta colaboração com o atelier onde se encontra igualmente o reputado designer industrial australiano Marc Newson, que também esteve na Apple entre 2014 e 2019, visará definir o estilo do futuro Ferrari eléctrico. A marca de superdesportivos pretende evoluir para a mobilidade mais sustentável já em 2025, altura em que é esperado o primeiro modelo do Cavallino Rampante que trocará a gasolina por kilowatts como “combustível”.

Até há pouco tempo CEO da Ferrari, John Elkann, que é também chairman da Stellantis, disse encarar a proibição de veículos a combustão a partir de 2035, determinada pela União Europeia, como uma “oportunidade” para a marca italiana. Caberá ao seu substituto na liderança da Ferrari, Benedetto Vigna, conduzir o fabricante nesta nova etapa de transição.

A contratação da LoveFrom, quatro anos antes do surgimento do primeiro Ferrari eléctrico, leva a crer que o construtor italiano estará na disposição de abraçar um estilo mais clean ou, conforme alguns rumores, pretende apostar no reforço do seu apport tecnológico. O comunicado refere apenas que, “além da colaboração com a Ferrari, a LoveFrom explorará uma série de projectos criativos com a Exor no ramo de luxo.”.

Certo é que a LoveFrom terá a seu cargo vários aspectos relacionados com o design da Ferrari, desde o merchandising e a linha de vestuário, passando pelas lojas e pelos parques de diversões (Ferrari Land). Inquestionável também é que, seja qual for o projecto que está na base da celebração do acordo agora tornado público, Jonathan Ive assume ser um apaixonado pela marca do cavalo empinado. O designer diz-se entusiasmado com a colaboração e, de caminho, admite que colecciona alguns Ferrari, os quais estarão estacionados ao lado de modelos com aura britânica, entre Bentley e Aston Martin.

Já Newson não falta a uma edição das Mille Miglia, a prova italiana que junta anualmente veículos clássicos. A participação do australiano vai alternando entre quatro bólides que retira da sua garagem, com emblemas da Lamborghini, Aston Martin, Cistalia e, claro, Ferrari.

Teremos que esperar para ter mais novidades em relação ao envolvimento da LoveFrom no estilo da Ferrari mas, para já, promete. Jonathan Ive, conforme referimos, imprimiu o seu cunho nos tão desejados Apple e Newson é tão só o autor de uma peça que, em leilão, foi arrematada pelo valor mais elevado de sempre alcançado por um designer em vida. Em 2015, a cadeira Lockheed Lounge mudou de mãos por 2,9 milhões de euros. Dez anos depois, será que esta dupla vai abrir um novo capítulo na história da Ferrari, traçando as linhas de um superdesportivo eléctrico irresistível?