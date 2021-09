O auditório 2 da Cidade do Futebol recebeu esta quarta-feira o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que será a primeira a contar com as 18 equipas da Primeira Liga a que se juntaram ainda mais 15 da Segunda Liga, 12 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e três dos Distritais num total de 64 clubes.

Num momento que contou com a participação de Fernando Tomé, antigo internacional que fez carreira no V. Setúbal com passagens por Sporting e União de Leiria, os leões foram o primeiro “grande” a sair e logo contra o Clube de Futebol Os Belenenses, que nesta altura se encontra no Campeonato de Portugal e que vai reeditar um confronto com muita história no futebol nacional e no Restelo. Já o Benfica vai encontrar outra equipa com menos tradição mas que já passou também pela Primeira Liga, o Trofense, ao passo que o FC Porto joga fora com o Sintrense e o Sp. Braga, vencedor da última edição, defronta também na condição de visitante o Moitense, uma das três equipas dos Distritais que estão ainda em prova.

Sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal de 2021/22

Oliveira do Hospital-V. Guimarães

Felgueiras-Estoril

Rio Ave-Boavista

CF Belenenses-Sporting

Varzim-Marítimo

Oriental Dragon Force-Moreirense

Condeixa-Gil Vicente

Sintrense-FC Porto

Águias do Moradal-P. Ferreira

UD Oliveirense-Portimonense

V. Setúbal-Vizela

Académica-Famalicão

Berço-Belenenses SAD

Camacha-Tondela

Leça-Arouca

U. Leiria-Santa Clara

Moitense-Sp. Braga

Trofense-Benfica

Benfica de Castelo Branco-Penafiel

Feirense-Nacional

Leixões-Vilaverdense

Sp. Espinho-Caldas

Vilafranquense-Real

Cinfães-Farense

Valadares-Casa Pia

Alverca-Anadia

Mafra-União 1919

Castro Daire-Olhanense

Serpa-Sp. Covilhã

Paredes-Ac. Viseu

Torreense-Fafe

Louletano-Estrela Amadora

Resultados da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal de 2021/22

– Real (L3)-Cova da Piedade (L3), 2-1 (a.p.)

– Alverca (L3)-Vila Real (CP), 3-1

– Vianense (CP)-V. Setúbal (L3), 0-2

– União 1919 (CP)- Graciosa (D), 2-1

– São João de Ver (L3)-Leixões (II), 1-1 (1-3, a.p.)

– Fontinhas (CP)-Torreense (L3), 0-1

– CF Belenenses (CP) – Pêro Pinheiro (CP), 5-3

– Vila Meã (CP)-Feirense (II), 1-5

– Loures (CP)-Oriental Dragon (L3), 2-2 (9-10, g.p.)

– Alpendorada (D)-Académica (II), 1-1 (1-2, a.p.)

– Sintrense (CP)-Macedo Cavaleiros (CP), 1-1 (6-5, g.p.)

– Camacha (CP)-Ribeirão (D), 6-1

– Sertanense (CP)-Mafra (II), 0-1

– Condeixa (CP)-Esperança Lagos (CP), 2-2 (4-3, a.p.)

– Pevidém (L3)-Trofense (II), 1-1 (1-3 ap)

– Olhanense (CP)-Santa Cruz Alvarenga (CP), 1-0

– Imortal (CP)-Vilafranquense (II), 0-2

– Sp. Espinho (CP)-Merelinense (CP), 1-0

– Ferreira de Aves (CP)-Ac. Viseu (II), 0-1 (a.p.)

– União Montemor (D)-Vilaverdense (CP), 0-2

– Pombal (D)-Leça (CP), 0-4

– Idanhense (CP)-Sp. Covilhã (II), 0-2

– Comércio e Indústria (D)-U. Leiria (L3), 1-1 (5-6, g.p.)

– Canelas 2010 (L3)-Casa Pia (II), 2-4

– São Roque (D)-Farense (II), 0-3

– Águias do Moradal (D)-Damaiense (D), 2-1

– Sacavenense (CP)-Fafe (L3), 0-4

– Moitense (D)-Ançã (D), 2-1

– Vinhais (D)-Nacional (II), 0-3

– Serpa (CP)-Olivais e Moscavide (D), 4-0

– Limianos (CP)-Berço (CP), 0-1

– Caldas (L3)-Amora (L3), 1-0

– UD Oliveirense (L3)-Arronches e Benfica (D), 3-0

– Oliveira do Hospital (L3)-U. Madeira (CP), 5-0

– Estrela Vendas Novas (D)-Paredes (CP), 0-2

– Rebordelo (D)-Cinfães (D), 1-2

– São Martinho (CP)-Benfica Castelo Branco (CP), 0-1

– Anadia (L3)-Coruchense (CP), 3-1

– Rabo de Peixe (CP)-Castro Daire (CP), 2-3 (a.p.)

– Ferreiras (D)-Estrela da Amadora (II), 0-3

– Louletano (CP)-Salgueiros (CP), 3-1

– Felgueiras (L3)-Desp. Chaves (II), 2-0

– Oleiros (CP)-Varzim (II), 0-2

– Ideal (CP)-Valadares Gaia (CP), 0-3

– Vitória Sernache (CP)-Rio Ave (II), 1-3

– Maria Fonte (CP)-Penafiel (II), 0-1

Resultados da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal de 2021/22

– Os Limianos-Montalegre, 3-2

– Mirandela-Fafe, 0-1

– Macedo de Cavaleiros-Forjães, 1-0

– Valenciano-Merelinense, 2-4

– Cerva-Maria da Fonte, 1-3

– Vianense-Âncora-Praia, 2-1

– Santa Marta Penaguião-Camacha, 0-3

– Felgueiras-Câmara de Lobos, 3-0

– Machico-São Martinho, 0-5

– Vila Meã-Amarante, 3-3 (4-2, g.p.)

– Berço-Joane, 2-1

– Vila Real -Tirsense, 1-1 (2-1, g.p.)

– Gondomar-Salgueiros, 2-3

– Pedroso-Paredes, 0-2

– Canelas-Régua, 12-0

– Moimenta da Beira-Cinfães, 2-3

– U. Lamas-SC Espinho, 1-1 (1-2, g.p.)

– Leça-Lus. Lourosa 1-0

– Castro Daire-Trancoso, 1-0

– Alvarenga-Gouveia, 3-1

– UD Oliveirense-Guarda, 6-0

– Ançã-Sanjoanense, 1-0

– Vigor Mocidade-União, 0-0 (5-6, g.p.)

– Estarreja-Águias Moradal, 1-2

– Marinhense-Idanhense, 1-2

– Benfica e Castelo Branco-Matamourisquense, 1-0

– Vila Velha de Ródão-Vitória Sernache, 0-3

– Sertanense-Peniche, 2-0

– Abrantes-Caldas, 2-4 (a.p.)

– U. Santarém-Loures, 0-0 (1-3, g.p.)

– Elvas-Sacavenense, 0-2

– Alverca-Elétrico, 6-0

– Glória-Sintrense, 0-4

– Arronches e Benfica-Vasco Gama VF Campo, 3-3 (5-3, g.p.)

– Real – Barreirense, 1-0

– Praiense – Sporting Ideal, 0-1

– Lusitano Évora – Oriental Dragon, 1-2

– Pinhalnovense – Amora, 0-2

– Damaiense – Lusitânia, 3-1

– Ferreiras – Penedo Gordo, 1-0

– Vasco da Gama – Imortal, 1-2

– Olhanense – Juventude, 1-0

– Culatrense – Louletano, 1-2

– Moncarapachense – Comércio Indústria, 1-1 (2-4, g.p.)