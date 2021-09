Em dia de estreia, nada melhor do que revelar alguns dos segredos do mais recente filme de James Bond, “007: Sem Tempo para Morrer”. Como é habitual, os filmes da saga vivem de um cocktail à base de emoção, temperado com uma pitada de tiros, pancadaria, paixão e uma série de manobras ousadas com veículos, de exuberantes coupés a robustos jipes.

A Aston Martin, patrocinadora histórica do 007, publicou um vídeo em que partilhou alguns detalhes curiosos sobre as manobras. Nomeadamente aqueles que envolvem uma preciosidade da marca, o DB5, um coupé construído a partir de 1963 e que figura entre os modelos mais reputados do construtor.

O DB5 foi utilizado por James Bond pela primeira vez no “Goldfinger” de 1964. O coupé britânico monta um motor com seis cilindros em linha, era alimentado por três carburadores SU e possuía 3955 cc, o que lhe permitia atingir 286 cv. No novo filme “007: Sem Tempo para Morrer”, o DB5 voltou ao activo e, apesar da idade, não se furtou a algumas das acrobacias mais espectaculares do filme.

Segundo a equipa de produção, foram utilizados desta vez cinco exemplares distintos do DB5, para realizar as oito habilidades que se podem ver na tela. Cada uma das unidades do Aston Martin, que é uma das referências históricas dos filmes do 007, tem a sua especialidade, pois se um está equipado com metralhadores que saem dos faróis – desta vez mais potentes e do tipo rotativo –, outros lançam bombas, fumo, ou pura e simplesmente estão equipados com regulações de motor, suspensões e chassi para facilitar as acrobacias, o que inclui roll-bar e travão de mão hidráulico. Pode ver em baixo como tudo foi feito e filmado.