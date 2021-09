Klete Keller, antigo nadador e medalhado olímpico norte-americano, esteve entre os muitos que, em janeiro deste ano, invadiram o Capitólio, em Washington, a maioria sob o pretexto de lutar para impedir a decisão do Colégio Eleitoral em confirmar Joe Biden como novo presidente dos EUA. Dessa invasão, dessas lutas e do motim que se gerou naquele dia na capital norte-americana (morreram cinco pessoas) resultaram várias detenções e acusações. Mais de 600 pessoas, segundo os media do país.

O ex-desportista de 39 anos, que esteve detido dois meses, estava acusado de sete crimes mas declarou-se culpado de apenas um, relativo a obstrução de procedimentos oficiais, chegando a acordo com os procuradores. Mas, em troca, Keller vai ajudar as autoridades em quaisquer investigações que incidam sobre o ataque ao Capitólio e até testemunhar contra outros acusados.

De acordo com o New York Times, Keller declarou ter passado cerca de uma hora no edifício do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, onde gritou e insultou Nancy Pelosi e Chuck Schummer, figuras maiores do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e no Senado, respetivamente.

O ex-atleta tirou fotografias, filmou as incidências e, do alto dos seus 2,01 metros, lutou com as forças de segurança que o tentavam retirar do local. Mais tarde, destruiu o telemóvel, o cartão de memória e, talvez mais importante, um casaco que muitos reconheceram como sendo da equipa olímpica dos EUA e que tinha “USA” escrito em vários locais. Foi através desta peça de roupa e também da sua envergadura que foi possível aos investigadores seguir os passos a Klete Keller durante os incidentes. Além disso, havia também um vídeo que correu as redes sociais onde o antigo nadador aparecia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

“Ele está a obviamente a tentar corrigir a terrível decisão que cometeu a 6 de janeiro. Ele está envergonhado pelo que fez naquele diz e quer fazer melhor perante este Tribunal e o povo norte-americano”, afirmou o advogado de Keller, Edward MacMahon, segundo a CNN, acrescentando ainda o facto de a sentença não ser conhecida até o homem que agora se declarou culpado de uma acusação ter acabado de ajudar os investigadores.

O crime cometido pode dar direito a uma pena até 20 anos de cadeia, mas o primeiro invasor do Capitólio a declarar-se culpado da mesmo crime foi sentenciado a oito meses. A CNBC, no entanto, explica que a sentença recomendada para quem se declara culpado neste tipo de situações vai entre 21 e 27 meses, embora o juiz não esteja obrigado a cumprir essas mesmas orientações.

Klete Keller foi um nadador de sucesso que competiu nos Jogos Olímpicos de Sidney-2000, Atenas-2004 e Pequim-2008, tendo conquistado duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. Ficou na história por ter feito parte da equipa dos EUA que nos 4×200 livres, em Atenas-2004, bateu a então imbatível equipa australiana, liderada por Ian Thorpe.

Mas a transição para a vida no pós-desporto não foi fácil, com divórcio, lutas de custódia e até um período em que viveu no carro, sendo que, também de acordo com o New York Times, as redes sociais de Keller no ano de 2020 foram um crescendo de atividade, interesse e comentários de cariz político e de apoio a Donald Trump. Após o incidente de 6 de janeiro, todas as contas desapareceram.

Antes de toda esta situação, Keller trabalhava no ramo do imobiliário em Colorado Springs, demitindo-se assim que foi visível e provada a sua participação nos motins, com a empresa Hoff & Leigh a referir em comunicado que não é “conivente com ações que violem a lei”, segundo o LA Times logo em janeiro.

O ex-atleta saltou para a ribalta logo nos Jogos de Sidney, com apenas 18 anos, sendo que apenas um ano depois conquistou três títulos da NCAA (competição universitária) enquanto atleta da University of Southern California (USC). Mudou-se depois para o Michigan para tornar-se profissional e treinar com Jon Urbanchek que, sobre a situação atual do Capitólio, fez questão de dizer que Keller “não é o que as pessoas pensam ou estão a fazer dele”.

Klete Keller voltou depois a Los Angeles em 2007 para treinar com Dave Salo, à altura também técnico da USC. As coisas correram bem e veio o tal ouro em Pequim 2008, mas a partir daí, do pouco que se sabe, a situação não foi fácil para o medalhado olímpico.

Conta o LA Times que um perfil de Keller no site da USA Swimming, apagado logo aquando dos motins, contava que um longo processo de divórcio, terminado em 2015, acabou também com o norte-americano a não poder ver os três filhos e a viver no carro. “Não sabia para onde ir, porque não tinha para onde ir, então viajei para ver as pessoas mais importantes da minha vida, à procura de conselhos. Estava a pagar pensão de alimentos e não conseguia ter uma casa, então vivi no meu carro quase um ano. Com 2,01 metros pode ser desafiante para dormir, mas fiz com que funcionasse”, disse.

Foi só depois de alguma luta que chegou então ao Colorado para trabalhar no imobiliário e num site chamado “The Olympic Agent” (o agente olímpico) referia como queria “deixar uma boa impressão sobre o mercado imobiliário”. “Tenho as ferramentas para encontrar, procurar e trabalhar propriedades e projetos. O que me difere é a minha energia. Ao ser novo na indústria, trabalho arduamente pelos meus clientes e vou até ao fim para terminar a ‘corrida’ com eles”, lia-se também.

Registos do financiamento para campanhas eleitorais mostravam que Keller tinha doado 50 dólares ao Partido Republicano. Uma pequena ligação a um partido, que depois se tornou numa ligação a um importante momento do movimento antidemocrático nos EUA nos últimos anos.