Elon Musk recuperou o estatuto de homem mais rico do mundo, que já tinha detido durante um período em Janeiro deste ano, com a Forbes a atribuir-lhe agora uma fortuna avaliada em 200,7 mil milhões de dólares. Isto relega para a segunda posição Jeff Bezos, a quem são atribuídos 192,5 mil milhões de dólares, com esta guerra entre bilionários a surgir no seguimento de uma série de outras batalhas entre Musk e Bezos, relacionadas com a aventura espacial e os veículos autónomos.

Se a constante troca de galhardetes entre Elon Musk e Jeff Bezos mais parece uma picardia entre crianças, na realidade há muitos milhares de milhões de dólares em jogo a alimentar a disputa entre o primeiro, o CEO da Tesla e fundador da SpaceX e da Starlink, e o segundo, criador da Amazon e da BlueOrigin.

O ambiente entre ambos, que já não era bom desde que Bezos tentou ridicularizar o objectivo de Musk em colonizar Marte, em 2019, não tem melhorado nada desde então. Especialmente desde que a NASA atribuiu à SpaceX um contrato para construir uma nave capaz de alunar, no valor de 2,9 mil milhões de dólares, preterindo a proposta da Blue Origin. Bezos contestou a decisão em tribunal e Musk aproveitou para brincar com o módulo lunar do rival no Twitter, afirmando que “se os advogados conseguissem colocar Bezos em órbita, nesta altura já deveria ter atingido Plutão”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quando, em 2019, a Amazon anunciou pretender lançar uma constelação de satélites para fornecer cobertura global de Internet, em linha com o que a Starlink já fez, Musk acusou Bezos de “copycat”. Afirmação que repetiu um ano depois, quando a Amazon adquiriu a Zoox, uma startup da área da condução autónoma, disciplina em que a Tesla é especialista.

A disputa em torno do turismo espacial foi uma das últimas batalhas entre Musk e Bezos, com o segundo a transportar civis a uma altitude de 106 km durante breves minutos, ligeiramente acima da viagem realizada dias antes por outro bilionário Richard Branson. A este voo suborbital Musk respondeu com uma incursão pelo espaço de três dias, em que atingiu 585 km acima da Terra.

Percebe-se agora que Elon Musk, quando a Forbes lhe pediu para comentar a sua ascensão ao estatuto de homem mais rico do mundo, na passada terça-feira, fruto de uma valorização das acções da Tesla, tenha respondido: “Vou enviar uma estátua gigante com o dígito ‘2’ a Jeffrey B., juntamente com uma medalha de prata”. Ao que tudo indica, não há nada que impeça os bilionários de revelarem um sentido de humor mordaz.