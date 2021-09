Começou por ter um contacto da Seleção, recebeu uma chamada de Tite, não foi convocado por Portugal, foi chamado pelo Brasil. A meio de agosto, coincidindo com o seu 23.º aniversário, Matheus Nunes, médio que nasceu no Rio de Janeiro mas que se mudou para a Ericeira em 2012, tinha na mão a possibilidade de se estrear pelo conjunto canarinho e estava motivado para aceitar esse desafio. Acabou por não acontecer, refletiu com as pessoas mais próximas, decidiu que queria jogar pela Seleção se fosse essa a decisão de Fernando Santos (que entretanto contactara o jogador). Esta quinta-feira, o momento chegou.

“Já tomei uma decisão. Falei com ambos os selecionadores e, depois de pensar muito com a minha família e com o meu padrinho, cheguei à conclusão que o melhor para mim era jogar pela Seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui, a minha família disse o mesmo e acho que vou ser muito feliz aqui. Foi muito difícil, foi a decisão mais difícil da minha carreira porque cheguei a Portugal com 13 anos. Já me sinto português, tenho muito os hábitos e da cultura de Portugal. Quando recebi a chamada do Brasil na primeira vez foi um orgulho muito grande porque tinha esse sonho desde criança, quando ainda morava no Brasil, mas tive de decidir entre uma seleção e a outra e acho que tomei a decisão certa”, comentara o médio do Sporting, que passou por Ericeirense e Estoril, antes do jogo dos leões em Dortmund.

Além de Matheus Nunes, que acabou por declinar o convite do Brasil em agosto também pelo período de quarentena que teria de fazer no regresso a Lisboa e que faria com que falhasse os encontros do Sporting com FC Porto e Ajax, Fernando Santos chamou outras novidades em relação à última convocatória, até pelas lesões de Otávio, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves. Diogo Dalot, que esteve no Europeu depois de João Cancelo ter contraído Covid-19, e William Carvalho são dois dos regressos nesta chamada, saindo assim da última convocatória Nelson Semedo, Trincão (que rendera Pedro Gonçalves) e Gonçalo Inácio.

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes e Diogo Costa;

Defesas: João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Domingos Duarte, Danilo Pereira, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro;

Médios: João Palhinha, William Carvalho, Rúben Neves, João Moutinho, João Mário, Matheus Nunes e Bruno Fernandes;

Avançados: Bernardo Silva, Rafa, Gonçalo Guedes, Diogo Jota, André Silva e Cristiano Ronaldo

Portugal tem agora apenas dois jogos nesta paragem, defrontando o Qatar num jogo particular no dia 9 de outubro e o Luxemburgo no dia 12, neste caso a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022. Os encontros serão realizados no Estádio do Algarve. A Seleção fecha depois em novembro a fase de grupos, defrontando a Rep. Irlanda fora no dia 11 de novembro antes de receber a Sérvia (dia 14).

“Na última conferência, perante as questões que me colocaram, tinha dito que o Matheus Nunes estava às portas da Seleção, a bater à porta da Seleção. Desta vez a porta abriu e ele entrou, só isso”, começou por explicar Fernando Santos a propósito da chamada do médio do Sporting. “A luta pela qualificação vai ser até ao fim. Dependemos de nós mas para chegar ao último jogo assim temos de ganhar os nossos jogos. Temos o Luxemburgo e o jogo na Irlanda, não há jogos fáceis. No Luxemburgo até começámos a perder”, referiu sobre os próximos encontros da Seleção, admitindo colocar Danilo Pereira como central. “Tenho a informação clínica que o Pepe está recuperado, ao contrário do Otávio”, acrescentou ainda o técnico.