Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal são os grandes vencedores da terceira edição do prémio João Vasconcelos, um prémio anual criado pela Startup Lisboa em homenagem ao seu fundador e ex-secretário da Indústria, que pretende distinguir o empreendedor ou empreendedores do ano. A Sensei é uma empresa que utiliza um serviço de pagamento automático por reconhecimento de imagem, que permite a qualquer pessoa entrar num supermercado, pôr as compras no cesto e sair sem ficar na fila da caixa.

O anúncio foi feito esta quinta-feira numa cerimónia presencial que foi também transmitida online. Este ano, para além da habitual fase de candidaturas dos próprios, a Startup Lisboa criou uma fase de nomeações de forma a envolver todos membros da comunidade. Nas últimas duas edições, os vencedores foram Daniela Braga, líder da Defined Crowd, e André Jordão, fundador presidente executivo da Barkyn.

Entre os finalistas deste prémio estavam também Christopher Barnes e Jeferson Valadares, da Doppio, Hugo Venâncio, da Reatia, Marta Palmeiro, da (StudentFinance), Miguel Santo Amaro, da Coverflex, e Philip Källberg, da Shake.

Durante a cerimónia foi também entregue o prémio de “Melhor Pitch“, ganho por Joana Rafael, cofundadora da Sensei. Este novo galardão foi selecionado por um painel constituído por jornalistas que acompanham o ecossistema e teve como objetivo “premiar o mérito da apresentação dos candidatos”.

O prémio empreendedor do ano João Vasconcelos foi anunciado a 28 de março de 2019, dois dias depois da morte do antigo secretário de Estado. Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, salientou o trabalho feito pela incubadora para a realização do evento: “Um trabalho feito com paixão”, frisou.

Os finalistas fizeram o pitch final e foram escolhido por um júri constituído por: Nuno Mota Pinto, administrador executivo do Banco Montepio; Margarida Figueiredo, diretora Municipal da Economia e Inovação, Francisco Sá, presidente do Conselho Diretivo do IPMEI. Além destes nomes, fizeram também parte do júri entidades do ecossistema empreendedor como CTIE – Center for Technological Innovation & Entrepreneurship da Católica-Lisbon, representada por Céline Abecassis-Moedas, fundadora e diretora académica do CTIE), a Startup Leiria, representada por Vítor Ferreira, diretor-geral, e pelos vencedores das edições passadas.

Como explica a Startup Lisboa em comunicado, os critérios de avaliação das nomeações e das candidaturas foram: visão e estratégia, resiliência, contributo para o ecossistema empreendedor nacional, liderança e gestão de equipa, crescimento e penetração internacional.

O vencedor recebeu 10 mil euros, prémio patrocinado pela Semapa NEXT, conta ainda com o apoio da Basinghall Partners e dos associados fundadores da Startup Lisboa: a Associação Mutualista Montepio Geral, a Câmara Municipal de Lisboa e o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação).