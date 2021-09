(Em atualização)

Um incêndio está a consumir uma antiga fábrica no Seixal, no distrito de Setúbal, desde o final da tarde desta sexta-feira, de acordo com informações confirmadas pelo Observador junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Há pelo menos três bombeiros feridos sem gravidade — estão a ser assistidos por inalação de fumo.

Ao Observador, a Proteção Civil confirmou que o fogo deflagrou num parque de resíduos ao ar livre, na zona da Quinta da Galega. As chamas estão perto de uma bomba de gasolina, mas à partida não há risco associado a esta proximidade.

O alerta foi dado às 19h38 desta sexta-feira e quase duas horas depois, há 81 bombeiros no local, apoiados por 28 veículos.