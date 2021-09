A ministra da Saúde, Marta Temido, disse, em entrevista à Rádio Renascença, que a revisão da norma de isolamento das pessoas vacinadas contra a Covid-19 “estará concluída nos próximos dias, até ao final desta semana [domingo]”.

“Tanto quanto é do conhecimento do Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde está a ultimar a revisão de algumas normas que pretenderia libertar fazendo a coincidência com este momento do patamar dos 85% de vacinados”, respondeu a ministra.

Durante a entrevista, a ministra destacou, sobretudo, a vacinação contra a gripe que se iniciou mais cedo este ano e que contará com mais vacinas disponíveis. Apesar disso, não haverá vacinas para toda a população portuguesa, porque nem todos têm indicação para a tomar. A própria ministra não deverá tomar.

“Eu, pelas minhas caraterísticas, não sou ainda elegível para a vacinação contra a gripe sazonal. Neste momento, não trabalho em ambiente hospitalar, nem em ambiente de prestação de cuidados de saúde, não tenho idade, não tenho nenhuma comorbilidade, não me vacinei no ano passado, claro que vou conversar com o meu médico de família, mas imagino não me vacinar este ano também”, explicou.

Quanto à antecipação do início da campanha de vacinação da gripe sazonal, a ministra justifica com o facto de poder ser necessário dar uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a pessoas que também fazem parte dos grupos de risco para a gripe e não se saber se as duas vacinas podem ser dadas ao mesmo tempo ou com um intervalo reduzido.

Marta Temido admite que se possam manter alguns dos centros de vacinação usados para a campanha de vacinação contra a Covid-19, mas não os maiores. Além disso, alguns dos centros eram geridos pelas autarquias e não pelo ministério.