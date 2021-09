Miguel Morgado, um dos principais opositores da oposição a Rui Rio dentro do Partido Social Democrata (PSD), disse que a vitória de Carlos Moedas na capital se deve apenas ao mérito do recém eleito presidente da Câmara de Lisboa, referindo que o líder dos sociais-democratas se apropriou da vitória.

“Aquela vitória é de Carlos Moedas. Ela não é partilhável, nem sequer com as pessoas que estavam à volta de Rui Rio”, afirmou Miguel Morgado no programa “Linhas Vermelhas”, da SIC Notícias.

Miguel Morgado, que entre 2011 e 2015 foi adjunto de Pedro Passos Coelho, é bastante próximo de Carlos Moedas e foi uma das figuras do PSD ligadas ao antigo primeiro-ministro que colaboraram com Moedas durante a campanha eleitoral das autárquicas em Lisboa, tendo o presidente eleito da Câmara de Lisboa agradecido, no discurso de vitória, ao seu conselheiro.

“Também não estou a apropriá-la [a vitória de Moedas] para mim. É dele”, continuou Miguel Morgado, referindo que é “amigo de Carlos Moedas”, o principal responsável, na sua ótica, por uma “vitória contra todas as expectativas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O crítico interno de Rui Rio, embora não censurando o líder do partido, destaca as vitórias dos seus “amigos” no Funchal, Portalegre, Cascais ou Braga, e deixa claro que considera que o presidente do PSD assumiu as vitórias do último domingo, particularmente na capital.

“Não vou censurar Rui Rio por se apropriar das vitórias eleitorais que o PSD teve em alguns concelhos muito importantes. Não vou fazer isso, porque acho que é natural”, afirmou Miguel Morgado, reiterando que a conversa sobre os “méritos” dos resultados do PSD vão ser tema de “conversa para os próximos meses”.