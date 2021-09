Um passageiro foi detido em Miami, nos Estados Unidos, esta quarta-feira por ter aberto a porta de emergência do avião em que seguia e ter saltado para a asa momentos depois de o avião ter acabado de aterrar, ainda antes deste chegar ao terminal.

A passenger, identified as 33-year-old Christian Segura, was taken into custody after opening an emergency door on a flight that landed at Miami International Airport and jumping onto the plane's wing before it reached the terminal. pic.twitter.com/GozH2VE4kr

— Natasha ⚯͛ (@ndelriego) September 30, 2021