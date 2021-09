A organização do Rock in Rio Lisboa anunciou esta quinta-feira mais alguns nomes que se juntam ao cartaz da próxima edição do festival, agendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Começou assim a ser desvendado, nomeadamente, o alinhamento de concertos de um dos palcos secundários do festival (o Galp Music Valley).

Entre os artistas e bandas que irão atuar ao vivo neste palco da próxima edição do Rock in Rio Lisboa estão por exemplo o histórico brasileiro Ney Matogrosso, a banda portuguesa de rock Linda Martini, a cantora e compositora Bárbara Tinoco e os veteranos da pop nacional Delfins.

O palco secundário do festival cujo alinhamento começou a ser adiantado esta quinta-feira (ainda faltam anunciar mais atuações) acolherá ainda concertos da dupla portuguesa de música de dança Moullinex & Xinobi, do duo nacional de hip-hop Mundo Segundo & Sam the Kid e do grupo português (recém-vencedor do Festival da Canção) The Black Bamba.

A artista brasileira IZA, a Funk Orchestra — apresentada como “a primeira orquestra de funk do mundo, criada para homenagear os 30 anos do movimento Funk Brasil” —, o brasileiro (residente em Londres) Edu Monteiro e a cantora de pop e funk MC Rebecca vão também atuar no palco Music Valley.

As confirmações recentes juntam-se ao programa de concertos do palco principal (o Palco Mundo), já revelado previamente. Assim, no primeiro fim-de-semana do festival, Linda Martini, The Black Mamba e Moullinex & Xinobi juntam-se a Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (no dia 18 de junho), enquanto a 19 de junho Funk Orchestra, Bárbara Tinoco, IZA e Edu Monteiro juntam-se a The Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo e David Carreira.

Já no segundo fim-de-semana do festival, Ney Matogrosso e Delfins juntam-se a Duran Duran, a-Ha, Xutos & Pontapés e Bush no dia 25 e Mundo Segundo & Sam the Kid e MC Rebecca atuarão no mesmo dia (26) de Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB.

A organização do festival garante também ter adotado “novas metas de sustentabilidade até 2030”, que incluem objetivos ambientais que passam por ter “lixo zero em todas as edições do festival (0% de lixo em aterro)”, “zero desperdício alimentar em todas as edições”, envolver “100% dos stakeholders na sua política de sustentabilidade” e ser “um evento 100% acessível, inclusivo e plural”.